Возвращение «Шрека» спустя 17 лет. Чего ждать от пятой части и почему мультфильм уже не тот

Кинокритик Угольников назвал шутки в новом «Шреке» попыткой угнаться за трендами

Стоп-кадр трейлера фильма
Фото: Стоп-кадр трейлера фильма

Кинокомпания Universal Pictures представила полноценный трейлер пятой части знаменитого мультфильма «Шрек». Картина выйдет спустя 17 лет после последнего проекта «Шрек навсегда», который выпустили в 2010 году. На этот раз создатели сделают акцент на выросших детях Фионы и Шрека, которые попадают в новое приключение. Какой будет премьера и чего от нее следует ожидать — разбирался 360.ru.

Когда выйдет новая часть?

В центре сюжета — повзрослевшие дети Шрека и Фионы: двое сыновей и дочь. Согласно трейлеру, герои отправляются в новое путешествие, где сталкиваются с опасностями и в итоге оказываются в тюремной камере. В ролике также появились Пряничный человечек и снеговик, пародирующий Олафа из «Холодного сердца».

Пятая часть «Шрека» станет первым релизом во франшизе с 2010 года. К озвучке вернутся Майк Майерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диас, которые вновь подарят голоса Шреку, Ослу и Фионе. В серии появится и новый персонаж: дочь главных героев озвучит Зендея. Выход мультфильма намечен на 30 июня 2027 года.

После выхода трейлера поклонники мультфильма гадают, получится ли у создателей сохранить сюжетную планку. Уже вышедшие легендарные картины запомнились не только вызывающим юмором, но и острым сюжетом.

Стоп-кадр трейлера фильма
Фото: Стоп-кадр трейлера фильма

Что было в прошлых частях?

Например, в первой части, вышедшей в 2001 году, Шрек заключил сделку с лордом Фаркуадом — спас принцессу Фиону, у которой был ночной секрет. Также главный герой по пути встретился и подружился с говорящим Ослом.

Вторая часть вышла в 2004-м. Молодожены отправились к родителям Фионы. Отец принцессы не принимал зеленого зятя и попытался от него избавиться. В итоге Шрек превратился в человека с помощью магического зелья, но потом понял, что Фиона любит его настоящего. Также зрителей познакомились с новым героем — Котом в сапогах.

В 2007 году создатели порадовали фанатов третьей частью. В ней умирающий король попросил Шрека занять трон. Тот отправился искать другого наследника, которым оказался кузен Артур. Тем временем принц Чарминг собрал армию злодеев, чтобы захватить власть. В конце огру удалось передать корону Артуру и вернуться к обычной жизни.

В 2010 году вышел четвертый мультфильм с названием «Шрек навсегда». По сюжету огр заскучал по временам, когда его боялись, и попал в ловушку Румпельштильцхена, оказавшись в альтернативной реальности, где его никогда не существовало. Чтобы все вернуть, ему пришлось заново завоевать сердце Фионы и получить поцелуй любви. В финале Шрек начинает по-настоящему ценить семью.

Стоп-кадр трейлера фильма
Фото: Стоп-кадр трейлера фильма

Отказ от клише и новая графика

Какая будет пятая часть нашумевшего мультфильма, пока неизвестно. В Сети люди разделились на два лагеря. Одни с нетерпением ждут продолжения легендарной истории, а другие успели раскритиковать вышедший трейлер.

Например, многим не понравилась измененная графика. Некоторые фанаты заявили, что теперь герои больше напоминают типичных персонажей Disney, хотя создатели всегда высмеивали сказочные клише.

Стоп-кадр трейлера фильма
Фото: Стоп-кадр трейлера фильма

Почему создали новую часть?

Кинокритик Сергей Угольников в беседе с 360.ru заявил, что возвращение франшизы — скорее коммерческий шаг, чем творческая необходимость. Он отметил, что в последние годы 3D-анимация перестала быть чудом для зрителей, как это было при выходе прошлых частей, где грубая и реалистичная графика восхищала фанатов.

«Сейчас 3D-анимацию может сделать не только человек, имеющий компьютер, но и просто имеющий приложение, то есть сам себе нагенерировать всяких „Шреков“ сколько угодно», — объяснил эксперт.

Критик сравнил ситуацию с другими известными франшизами, которые пытались возродить спустя годы, и пришел к выводу, что большинство из них столкнулось с проблемой неликвидности.

Также Угольников прокомментировал изменение анимации в новой части «Шрека». В трейлере Осел напрямую шутит о смене имиджа. По мнению эксперта, это не столько прогресс, сколько симптом общей тенденции к удешевлению производства и отказу от ламповой атмосферы нулевых.

«Люди просто смотрят на все по-другому. Невозможно. Ручками ты стараешься, стараешься, а человек просто не замечает этого. Это уже неинтересно, не трогает», — объяснил он.

Стоп-кадр трейлера фильма
Фото: Стоп-кадр трейлера фильма

Новый «Шрек» — скоропортящийся продукт?

Что касается юмора нового трейлера, включая острые фразы Пряничного человечка и пародийного снеговика в духе Олафа из «Холодного сердца», это попытка создателей угнаться за современными трендами и попасть в инфопузырь поколения зумеров, считает эксперт.

«Скорее всего, не получится ни того, ни другого, потому что мемы устаревают гораздо быстрее, чем раньше. <…> Никто уже не помнит, что было в мемах два года назад», — сказал кинокритик.

По его словам, это история про скоропортящийся продукт. Вероятно, какие-то шутки, интегрированные в новом «Шреке», устареют еще до того, как картина выйдет в прокат.

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