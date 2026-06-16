Вышел обновленный трейлер «Шрека-5» после критики первой версии

Премьера анимационного фильма состоится 30 июня 2027 года. Голоса героев не изменятся. Шрека озвучивает Майк Майерс, Осла — Эдди Мерфи, Фиону — Кэмерон Диаз.

К актерскому составу присоединились Зендея, комик из Saturday Night Live Марчелло Эрнандес и актер Скайлер Джизондо. Они озвучили дочь огров Фелицию и ее братьев — Фергюса и Фаркла.

Оригинальный фильм «Шрек» вышел в 2001 году. После этого выпустили три его продолжения — «Шрек 2», «Шрек Третий» и «Шрек навсегда», а также два спин-оффа — «Кот в сапогах» и «Кот в сапогах: Последнее желание».

Первый официальный трейлер пятого «Шрека» вышел в феврале 2025 года, но фанаты его раскритиковали из-за новой внешности огра.

Ранее кинокритик и блогер Евгений Баженов (BadComedian) заявил, что создатели спин-оффа «Шрека» сделали ставку на фанатов оригинального фильма, уже самих ставших родителями.