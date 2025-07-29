BadComedian отметил, что создатели спин-оффа «Шрека» делают ставку на фанатов, росших вместе с персонажами

Съемки новой части популярной франшизы «Шрек» запланированы на осень 2026 года. Кинокритик и блогер Евгений Баженов (BadComedian) в разговоре с ИА НСН поделился мнением относительно целевой аудитории будущего фильма.

По его словам, идея повествования о семейных ценностях вполне оправданна, учитывая взрослую аудиторию фанатов оригинала, теперь ставшую родителями.

«Люди, которые росли на "Шреке", уже сами с детьми. Они должны всей семьей пойти на спин-офф про Осла из "Шрека" смотреть про быт и тяжбы семейной жизни», — сказал блогер.

Однако гарантированного успеха проекта Баженов не гарантирует, считая, что ожидания зрителей существенно изменились за прошедшие годы.