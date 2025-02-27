Вышел тизер мультфильма «Шрек 5» с Зендеей

Кинокомпания Universal Pictures показала первый тизер пятой части франшизы «Шрек» на своем YouTube-канале . В мультфильме появится новая главная героиня — дочь Шрека и Фионы.

В ролике показали уже знакомых зрителям героев — самого Шрека, его супругу Фиону, Пиноккио и Осла.

К озвучиванию персонажей вернулись Майк Майерс (Шрек), Эдди Мерфи (Осел) и Кэмерон Диас (Фиона). К ним присоединилась американская актриса Зендея. Ее голосом будет говорить дочь главных героев.

Поклонники мультфильма предположили, что новая часть станет продолжением сюжетной линии из мультфильмов «Шрек навсегда» и «Кот в сапогах — 2». В июле 2024 года киностудия DreamWorks анонсировала выход пятой по счету части «Шрека» на 1 июля 2026 года в Соединенных Штатах.

Мультфильм о приключениях зеленого огра впервые вышел на экраны 25 лет назад, став одним из самых кассовых в 2001 году. Создателям «Шрека» вручили премию «Оскар» в номинации за лучший полнометражный анимационный фильм.