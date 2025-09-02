Грету Тунберг сравнили с лордом Фаркуадом из «Шрека» после смены прически

Двадцатидвухлетняя политическая активистка Грета Тунберг изменила имидж, и теперь в соцсетях ее сравнивают с персонажем мультфильма «Шрек» — лордом Фаркуадом. Об этом сообщил TMZ .

Поводом для шуток стало видео, где Тунберг рассуждала о «массовом глобальном восстании» против геноцида, фашизма и колониализма. Однако вместо слов многие обратили внимание на ее новую стрижку.

Консервативная обозревательница Меган Маккейн язвительно написала в соцсети X (бывший Twitter), что «невозможно серьезно воспринимать человека с такой неровной челкой и прической в стиле лорда Фаркуада».

Пользователи разделились: одни поддержали ироничное сравнение, другие назвали выпад Маккейн дешевой атакой и попыткой принизить Тунберг внешностью, а не спорить с ее политическими взглядами.

Ранее активистку депортировали из Израиля. Она и еще 11 человек планировали доставить гуманитарную помощь в Газу на судне Madleen.