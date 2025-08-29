Сегодня 18:25 Полный ситуэйшеншип: что надо знать о новых видах недоотношений и трендах в дейтинге 0 0 0 Фото: Supplied by FilmStills.net, Ruslan Yarocky / www.globallookpress.com Общество

У зумеров появился новый дейтинговый тренд — шрекинг. Суть в том, чтобы искать себе не сильно привлекательного партнера, потому что тот обязательно будет одаривать их заботой и вниманием. Что? Да. В странной модели поиска отношений, других трендах дейтинга и его популярных токсичных паттернах разбирался 360.ru.

Что такое шрекинг Сам термин шрекинг (shrekking) отсылает к огру Шреку из одноименных мультфильмов. Можно ли назвать его привлекательным внешне? Скорее нет, чем да. Но при этом он был добрым, заботливым и дружелюбным. Оттого адепты шрекинга верят, что если найдут себе не супернепривлекательного партнера, такого как мультяшный великан, то он обязательно будет с ними очень обходительным, чутким и не причинит боли. Просто потому что его такого взяли и выбрали.

Выглядит все это, откровенно говоря, крайне сомнительно. Во-первых, внешность, как мы знаем, не связана с характером человека. А рассчитывать на безусловную любовь и заботу только потому что человек вам не нравится, но вы выбрали быть с ним в отношениях, вообще крайне странно. Плюс есть в этом некая снисходительность по отношению к партнеру.

Фото: Supplied by FilmStills.net / www.globallookpress.com

Не спорим, могут быть исключения. Может быть, кого-то шрекинг сделал счастливым, помог найти вторую половинку. Да, она его отталкивает, но они все равно счастливы вместе. Как знать. Остается лишь порадоваться за людей, которые не столкнулись в итоге с разочарованием и токсичностью, коих в дейтинге, будем честны, немало. И одно из самых популярных негативных явлений — гостинг. Что мы все о хорошем, как кто-то счастлив со своим Шреком? Давайте о плохом. Гостинг в отношениях: риски и последствия Гостингом (от английского ghosting, ghost — «призрак») называют резкое прекращение каких-либо отношений без предупреждения и объяснения возможных причин. Представьте, вы переписываетесь с партнером, делитесь чем-то сокровенным, строите планы, а тот внезапно просто исчезает. Без прощания. Абсолютный игнор. Люди, который сталкивались с подобным, признавались, что этот опыт стал очень травматичным: возникала тревога, навязчивые мысли, у кого-то снижалась самооценка. И, к большому сожалению, сейчас гостинг становится чем-то вроде нормы. По крайней мере, к такому выводу пришли специалисты дейтингового приложения TWINBY, изучившие опросы на тему этого токсичного паттерна.

Фото: Peerapon Boonyakiat / www.globallookpress.com

«Особенно болезненно это переживают люди с тревожным стилем привязанности и склонные брать вину на себя. Даже если причины ухода можно понять, опросы показывают, что гостинг воспринимается многими как форма социальной агрессии», — подчеркивают они.

Лавбомбинг (love bombing, бомбардировка любовью) Бывает, что перед своим внезапным исчезновением человек может избрать тактику «бомбардировки любовью»: он заваливает партнера подарками, самыми разными знаками внимания, вырабатывая зависимость от себя.

Фото: РИА «Новости»

В итоге второй человек воспринимает бомбардировщика как идеальную вторую половину. Привязывается, но все тут же заканчивается: человек пропадает. А если не пропадает совсем, то резко ограничивает объем своего внимания. В итоге у пострадавшего от лавбомбинга тоже появляется тревожность, могут быть даже симптомы посттравматического стресса.

По мнению психологов, лавбомбинг связан с нарциссическими чертами и попыткой закрепить контроль над партнером. Помимо гостинга, другим возможным этапом после бомбардировки любовью может стать брэдкрампинг.

Брэдкрампинг, или держи немного внимания Брэдкрампингом (от английского breadcrumbing — «разбрасывание хлебных крошек») называют поведение, когда один человек создает иллюзию, что второй ему якобы интересен. При этом он не берет на себя никаких серьезных обязательств и не делает ничего, чтобы продвигать отношения вперед. Тот, кто эти крошки внимания получает, при этом верит, что связь между ними исключительная, хотя дистанция очевидна. И такая модель «недоотношений», увы, очень распространена и из-за нашей цифровой среды, где брэдкрамперу не нужно вовлекаться в общение нормально, достаточно иногда делать какие-то минимальные жесты: мемы присылать, сторис смотреть, что-то вбрасывать в переписке. Внимание дозируется ровно так, чтобы партнер никуда не ушел — был как птица на прикорме. И естественно, никакого доступа к нормальным отношениям этой птице инициатор брэдкрампинга никогда не даст.

Фото: РИА «Новости»

Ситуэйшеншип Еще одна потенциально травматичная и распространенная модель отношений — ситуэйшеншип — когда у пары нет понятного статуса. То есть люди могут ходить на свидания, заниматься сексом, дарить друг другу подарки, но при этом никак не проговаривают и не обозначают, кем же они друг другу приходятся. Они встречаются? Или они друзья с привилегиями? Может быть, это все затянувшийся One Night Stand (от английского — «свидание на одну ночь») и совсем скоро один другого бросит, будто ничего между ними и не было?

Как понять, что попал в ситуэйшеншип «В подобных ситуативных отношениях всегда есть эмоциональная близость, иногда даже физическая, но нет ясности, нет обязательств и нет никаких четких перспектив, лишь иллюзорные», — поясняет клинический психолог, гештальт-терапевт Валерия Амелина-Прилепская.

Фото: Nick White / www.globallookpress.com

Для людей с избегающим типом привязанности и тех, кто боится ответственности, ситуэйшеншип становится зоной комфорта. Но вместе с тем, продолжила эксперт, это зона страданий для людей с тревожно-амбивалентным типом привязанности.

Почему люди вообще заходят в такие отношения? Во-первых, из-за страха близости. Когда человек боится настоящей близости, эти ситуативные отношения дают иллюзию близости без риска. Плюс они устраивают тех, у кого есть страх обязательств, кто боится потерять свободу, попасть в клетку.

Остаются в ситуэйшеншип и из-за страха одиночества, следуя логике: лучше быть в недоотношениях, чем совсем одному. Но при этом полноценных отношений человек может в то же время опасаться.

«Обрывать все это следует, когда вы четко понимаете, что нет никакого движения, перспектив, а они вам нужны. Или, условно говоря, вы три-шесть месяцев переписываетесь, ни разу не виделись, никакого стремления развивать то, что есть между вами, нет. Но при этом вы считаете, что вроде заняты и построить нормальные отношения себе не даете», — перечислила собеседница 360.ru.

Орбитинг

Другой пример нездоровых отношений, правда, уже бывших партнеров — орбитинг. Выглядит это так: бывший или бывшая зачем-то продолжают пытаться присутствовать в жизни другого. Комментируют посты в соцсетях, смотрят сторис, ставят лайки. Словом, напоминают о себе, но к непосредственному контакту при этом не стремятся.

Фото: РИА «Новости»

С одной стороны, может показаться, что в орбитинге нет ничего плохого, подумаешь, речь всего лишь об искреннем интересе, мол, не чужие люди все-таки. Однако это не совсем так: когда экс-партнер продолжает вращаться на орбите второго (отсюда и название этого явления), тот может не иметь возможности нормально восстановиться после расставания или начать строить новые отношения. По словам Амелиной-Прилепской, причиной орбитинга может быть в том числе и страх окончательной потери человека: бывшему партнеру страшно признать разрыв, оттого он продолжает цепляться за свою иллюзию. «Другая причина — это подпитка эго. Человек как будто бы проверяет, как будут реагировать на его вбросы. И он получает эту подпитку без необходимости что-то делать», — добавила она. Лучшим вариантом при столкновении с орбитингом, если он вызывает сильные переживания, будет максимальное дистанцирование от экс-избранника. «Нужен полный обрыв контакта: удалять из друзей в соцсетях. Это кажется банальным, но это важно при разрывах отношений: обрывать весь контакт, не писать, не лайкать, не смотреть. Сосредоточьтесь на своей жизни и не участвуйте в подобных играх», — рекомендовала психолог.