03 августа 2025 01:02 Вот и лето прошло. Как в августе наверстать упущенное и хорошо отдохнуть Психолог Кольцова: чтобы не жалеть об упущенном лете, нужен фокус на настоящем 0 0 0 Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Общество

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Летний отдых заложен у россиян генетически, как прошивка в телефоне. Поэтому многие с приходом августа почувствовали тревогу из-за упущенных возможностей. Как успеть насладиться солнцем и нужно ли вообще за ним гнаться, разобрался 360.ru.

Что такое эффект FoMO? Сильно зацикливаться на уходящем лете не стоит, иначе можно довести себя до навязчивой боязни упустить возможности. Специалисты называют это тревожное состояние эффектом FoMO (fear of missing out), рассказала 360.ru психолог Екатерина Кольцова. По ее словам, это один из самых популяризированных синдромов, на котором построены маркетинговые стратегии.

У нас есть на уровне генов заложенная история о том, что лето — это про отдых, расслабление, потому что остальные месяцы серые и дождливые. Екатерина Кольцова Психолог

В средней полосе России лето исторически было активным, крестьяне собирали урожай и делали заготовки на зиму. Это влияет и на современных людей — появляется ощущение, что нужно много всего успеть, чтобы пережить оставшиеся девять месяцев. Лето дает психике сигнал, что на законных основаниях можно расслабиться. К тому же с детского сада и школы мы приучаемся к каникулам, а потом к отпускам. «Если вы понимаете, что часто переживаете об упущенном, то есть наступил последний месяц года, лета, пятница, и надо все успеть, очень зависимы от дедлайнов, то поработайте, в том числе с психологом, на тему выстраивания тайм-менеджмента сразу, не дожидаясь дедлайна, чтобы не было ощущения упущенных возможностей», — посоветовала Кольцова. Как не жалеть об упущенных возможностях? Нужно уметь фокусироваться на настоящем. Кольцова объяснила, что когда человек беспокоится о заканчивающемся лете, то с одной стороны, переживает о прошлом, что он не успел сделать за июнь и июль. С другой стороны, слишком концентрируется на будущем, представляя, как в сентябре будет жалеть, что лето ушло.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

«Счастливый человек в психологическом понимании — это человек, который способен останавливаться в настоящем моменте. Поэтому моя первая рекомендация — прямо сейчас, пока человек читает эту статью, остановиться на секундочку», — сказала психолог. Можно посмотреть в окно, узнать, что происходит на улице. Выйти прогуляться под летним дождем или, если светит солнце, встать под него. Составить топ-10 простых приятных мелочей, которые хочется сделать летом, например, поесть арбуз, сходить на речку, понаблюдать за бабочками или пожарить шашлык, и периодически к нему возвращаться. Суть, по словам специалиста, в том, чтобы сделать что-то прямо сейчас, зафиксировать лето.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Мы можем очень много сожалеть, у нас психика вообще так устроена, что мы можем в своей голове проживать тревогу об уходящем лете, но, к сожалению, ничего не делать», — заявила она.

Идеи развлечений на август Если не получается составить список летних занятий самостоятельно, а, по словам психолога, многие люди действительно не осознают, что для них счастье, можно заглянуть в афишу мероприятий или воспользоваться советами бывалых. А иногда достаточно просто взглянуть на небо. Звездопад Персеиды Чтобы полюбоваться метеорным потоком из созвездия Персея, не придется далеко ехать. Увидеть их можно над северо-восточным горизонтом весь август, максимальное число метеоров будет с 10 по 13 августа с полуночи до рассвета. Максимум потока прогнозируется 12 августа, ожидаются до 100 метеоров в час в зените. Заплыв на сапбордах Модным развлечением этого года стало плавание на сапбордах. Для этого не нужны большие волны, особые навыки и заоблачные траты на снаряжение. Можно взять доску на прокат или примкнуть к организованной группу. А если не повезет с погодой, то рассекать можно прямо по городу — именно так делали жители Красногорска во время ливней.

Фото: Sascha Ditscher/dpa

Камышинский арбузный фестиваль В городе Камышин в Волгоградской области 24 августа пройдет 17-й по счету фестиваль арбуза. Там можно попробовать его разные сорта и необычные блюда из него, узнать легенду о Петре I и медном арбузе, посоревноваться в поедании на скорость. Позагорать на пляже Пока погода позволяет, можно сходить на реку. В Подмосковье оборудовали 164 пляжа, из них 24 — в парковых зонах. В тройку самых популярных вошли пляж «Волкуша» в Лыткарине, Большой Дзержинский карьер в Люберцах и Живописная бухта в Красногорске. Веревочный парк Когда если не летом испытать себя в веревочном парке. Такие полосы препятствий есть почти в каждом городе. Жители Химок, например, облюбовали «лазалки» в парке Толстого.

Фото: Philipp Schulze/dpa / www.globallookpress.com

Новое хобби Из необычных вариантов — начать фотографировать ночной город, вести подсчет птиц, запустить подкаст в формате личного аудио-дневника или снять короткометражный документальный фильм о своем городе. Можно научиться делать парфюм из летних цветов, спирта и миндального масла или, если не хочется возиться с колбочками, купить специальный альбом для гербария и собрать ботаническую коллекцию. Экспресс-отпуск Отпуск на один-два дня можно устроить, не выезжая из города. Проснуться попозже, позавтракать в кафе, сходить в музей и прогуляться по центру. Ночь ради смены обстановки провести в гостинице и начать следующий день с обзорной экскурсии. Сыграть с друзьями в «Стрем или норм» Популярная игра вышла за пределы роликов в интернете, теперь в нее играют везде — дома, в гостях и на корпоративах. Появились даже подборки вопросов для «Стрем или норм» под разные темы. В августе можно позвать друзей на дачу или в парк и задать самые неудобные из них.