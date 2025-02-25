Подмосковье вошло в топ-3 регионов России по итогам подсчета воробьев

Подмосковье вошло в тройку регионов по количеству подсчитанных воробьев. Наблюдатели зарегистрировали более 207 тысяч особей.

Во всероссийской акции по подсчету воробьев приняли участие более 15 тысяч жителей Подмосковья. Они насчитали свыше 207 тысяч птиц, благодаря чему регион занял третье место в рейтинге. Подмосковье обогнали Москва и Рязанская область.

Эксперты отмечают сокращение численности воробьев. Это связано с большими масштабами строительства и особенностями фасадов новых домов.

«По мнению биологов МГУ имени Ломоносова, лимитирующим фактором следует считать монолитное строительство, поскольку фасады современных домов лишены небольших щелей и укромных мест, где предпочитают гнездиться воробьи», — отметили в Минэкологии Подмосковья.