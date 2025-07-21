«Для сапов самое то!»: жители Красногорска нашли способ передвигаться в непогоду
Жители Красногорска начали передвигаться по улице на сапах из-за непогоды
Жители комплекса «Новая Рига» в Красногорске нашли необычный способ перемещаться по улице в условиях непогоды — сапборды. Об этом они рассказали 360.ru.
«Для сапов самое то! Неудобно телефон держать, правда, но ничего страшного», — заявил один из них.
Точная глубина луж при этом не сообщается. Судя по попадающему в кадр легковому автомобилю, затопленному по бампер, вода поднялась примерно на 15 сантиметров.
За ночь и утро в некоторых районах московского региона выпала месячная норма осадков — например, в Зеленограде до 91 миллиметра при норме в 85. Метеорологи полагают, что такая погода сохранится до конца дня.
При этом подземный переход на станции Павшино МЦД-2 в Красногорске затопило почти до потолка. Многим прохожим пришлось разуваться.