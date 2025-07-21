Почти 2 млн человек посетили парки Подмосковья за неделю

За минувшую неделю парки Московской области приняли 1,97 миллиона посетителей — на 55 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший наплыв гостей зафиксировали в пятницу, 18 июля, когда в зонах отдыха побывала 331 тысяча человек.

В выходные дни ежедневная посещаемость держалась на уровне 310 тысяч.

Абсолютным лидером недели стал обновленный парк «Пехорка» в Балашихе, который привлек 74 тысячи гостей. Масштабная модернизация превратила эту территорию в современный многофункциональный комплекс с 5D-кинотеатром, контактным зоопарком, спортивными площадками и художественными инсталляциями вдоль набережной.

Вторую строчку рейтинга занял парк Толстого в Химках, который посетили 52 тысячи человек. Особой популярностью среди гостей пользовались рофессиональный скейт-парк, памп-трек, а также детский веревочный парк и скалодром.

Бронза досталась центральному парку Пушкинского округа, который принял 45 тысяч посетителей. Главной точкой притяжения стал амфитеатр с насыщенной культурной программой.

В топ-5 также вошли парк Мира в Мытищах и Центральный городской парк имени М. И. Калинина в Королеве.