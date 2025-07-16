От Дня огурца до «Арбузной обжорки»: топ-5 гастрофестивалей второй половины лета

Половина лета миновала, даже глазом моргнуть не успели. Но, как бы ни было грустно, стоит это принять и спланировать оставшиеся выходные дни в июле и августе максимально ярко. Один из возможных вариантов — съездить на гастрономический фестиваль. Таких мероприятий в России проводят много: они очень разнообразные и насыщенные и в плане блюд, и по своей развлекательной программе. 360.ru собрал пять гастрофестов, на которые стоит отправиться до начала осени.

Праздник огурца в Суздале 19 июля Праздник огурца в Суздале придумали еще в 2001-м, с тех пор проводят каждый год — во вторую или третью субботу июля. Как раз когда идет активный сбор урожая.

Фото: РИА «Новости»

Традиционной площадкой для него становится Музей деревянного зодчества. Но простирается празднование далеко за его пределы — так много гостей приезжает в этот день на огуречные гуляния.

Интересно В 2024-м мероприятие посетили более 13 тысяч посетителей. В этот раз центральной темой праздника выбран вкус — как гастрономический, так и культурный. Гостей ждут фолк-музыка, гастрономические эксперименты и разные активности на свежем воздухе, а одним из главных событий будет гастрономический проект «Повара на колесах». В 2024-м мероприятие посетили более 13 тысяч посетителей. В этот раз центральной темой праздника выбран вкус — как гастрономический, так и культурный. Гостей ждут фолк-музыка, гастрономические эксперименты и разные активности на свежем воздухе, а одним из главных событий будет гастрономический проект «Повара на колесах».

В этом году уже 23-й по счету День огурца проведут 19 июля. Вероятно, среди гостей будет очень много зумеров. По крайней мере, в 2024-м молодые люди неиронично писали в соцсетях о своей подготовке к фестивалю, как они выбирали наряды, придумывали с ними мемы.

Фото: РИА «Новости»

На площадке праздника можно будет прогуляться по традиционным рядам — обжорному и ремесленному, попробовать огуречные деликатесы и поучаствовать в мастер-классах, например самостоятельно смастерить старинный оберег Акилы-огуречника или научиться солить огурцы. Подробная программа и билеты доступны на сайте Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

«Сырный фестиваль» в Истре 1–3 августа В этом году знаменитый «Сырный фестиваль» в Московской области будет юбилейным. По традиции мероприятие пройдет в деревне Дубровское под Истрой. Участниками станут фермеры, сыроделы, мастера народных промыслов, владельцы пасек, производители молочных продуктов, мяса, колбас и других товаров.

Фото: Сырный фестиваль в Истре / Медиасток.рф

В прошлом году за четыре дня фестиваля его посетили более 120 тысяч человек, а участниками были около 300 фермеров более чем из 50 регионов. Для гостей подготовили множество активностей, фотозоны, а под занавес мероприятия состоялся «Сырный чемпионат».

Интересно В 2024-м на фестивале продали 60 тонн молочной продукции, пять тонн хлеба и 17 тонн мяса. Новинкой программы стал конкурс плова. Какие сюрпризы подготовили для посетителей, узнаем совсем скоро. А пока с уверенностью можно сказать одно: в Дубровском в эти дни будет весело и очень вкусно. В 2024-м на фестивале продали 60 тонн молочной продукции, пять тонн хлеба и 17 тонн мяса. Новинкой программы стал конкурс плова. Какие сюрпризы подготовили для посетителей, узнаем совсем скоро. А пока с уверенностью можно сказать одно: в Дубровском в эти дни будет весело и очень вкусно.

Как дегустировать сыр: советы Олега Сироты Организатор фестиваля, самый известный сыровар Подмосковья, Олег Сирота делился с 360.ru советами о правильной дегустации сыра. Так, после двух-трех продуктов, по его словам, желательно выпить воду или вино (оно было представлено в отдельном шатре от лучших виноделов). «Обязательно надо перебить, иначе вкусовые рецепторы забиваются и ты уже не можешь правильно воспринимать продукт», — рекомендовал специалист. Сыр как перекус: правила от диетолога Сыр идеально подходит под правило здорового перекуса, отметила гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова, но тут, безусловно, нужно знать меру. «В зависимости от жирности сыра и зрелости адекватным для такого сбалансированного перекуса будет 25-50 граммов этого продукта, плюс обязательно фрукты, ягоды или сухофрукты. Их должно быть 150-200 граммов», — пояснила она. Вход на «Сырный фестиваль» свободный.

Фото: Сырный фестиваль в Истре посетили более 120 тысяч человек / Медиасток.рф

Гастрофест «Русские сезоны» в Сочи: 1–3 августа Гастрономические фестиваль на курорте «Роза Хутор» в Сочи проходит каждый год. Организаторы обещают гостям изыски от лучших шеф-поваров региона. Площадкой феста станет территория Горной Олимпийской деревни на отметке 1100 метров. Здесь можно будет не только попробовать самые разные блюда, но и потанцевать под живую музыку, поучаствовать в разных розыгрышах и мастер-классах. Вход на фестиваль свободный.

День пряника в Туле 2 августа В начале августа большой гастрономический праздник проведут в Туле. Героем дня станет легендарный тульский пряник.

Интересно История тульского пряника насчитывает более 300 лет. В письменных источниках первое упоминание этого лакомства датируется 1685 годом, но считается, что на самом деле делать пряники в Туле начали гораздо раньше. История тульского пряника насчитывает более 300 лет. В письменных источниках первое упоминание этого лакомства датируется 1685 годом, но считается, что на самом деле делать пряники в Туле начали гораздо раньше.

Праздник по традиции объединит ведущих производителей пряников из разных регионов России. Если вы хотели узнать все об особенностях изготовления, обычаях и обрядах, связанных с употреблением пряников на Руси, вам точно стоит отправиться в этот день в Тульский кремль.

Фото: РИА «Новости»

Кроме совершения экскурса в историю, на фестивале можно будет купить пряники из разных уголков страны, изделия ручной работы от мастеров декоративно-прикладного искусства и даже испечь и расписать сладкий подарок своими руками. Вход на фестиваль свободный.

Камышинский арбузный фестиваль 24 августа Хотите научиться выбирать самый сладкий арбуз, попробовать разные сорта этой ягоды, погулять на арбузной ярмарке и поучаствовать в смешных конкурсах? Тогда 24 августа отправляйтесь в город Камышин Волгоградской области. Там в парке Прибрежном пройдет традиционный Камышинский арбузный фестиваль, 17-й по счету. Основой фестиваля стала камышинская легенда — историческое событие, произошедшее в 1722 году, когда флотилия Петра Великого, следовав в Персидский военный поход, побывала в Камышине (в то время — Дмитриевске).

Фото: Nikolay Titov / www.globallookpress.com

«Сойдя на берег, государь принял из рук воеводы угощение — сладкий арбуз. Отведав сочной мякоти, Петр I восторженно воскликнул: „Зело отменный плод!“ — а спустя некоторое время повелел изготовить на монетном дворе медный арбуз и установить его на шпиле ратуши Дмитриевска», — говорят организаторы. В прошлом году фест прошел под девизом «Друзья, прекрасен наш союз: Камышин, Пушкин и арбуз», а одним из первых на праздник приплыл в лодке актер в образе Петра I. Среди самых популярных площадок была «Камышинская обжорка», а угощали участников не только арбузами, но и другими блюдами, например на арбузном соке. Самым отчаянным можно было попробовать свои силы в конкурсе по поеданию арбуза на скорость.

Интересно Каждый год на фестивальных «Арбузных обжорках» поедается и раздается гостям в качестве призов около 60 тонн этой сладкой ягоды. Каждый год на фестивальных «Арбузных обжорках» поедается и раздается гостям в качестве призов около 60 тонн этой сладкой ягоды.

Сколько можно съесть арбуза за раз Нурия Дианова рекомендует не налегать на арбуз в чистом виде: во-первых, потому что в нем не так много клетчатки и организм, по сути, получает слишком много сахара.

Фото: РИА «Новости»

«Считайте, что вы условно выпили сок, просто вы молотите арбуз не блендером, а своими зубами. Лучше, чтобы он был частью приема пищи, но в этом случае нужно отказаться от каких-то напитков, потому что в арбузе и так много воды», — подчеркнула собеседница 360.ru. Если же речь идет все-таки про арбуз в чистом виде, оптимальными будут 200 граммов продукта за один прием пищи.

Но лучше есть арбуз в меру в сочетании с каким-нибудь орешком. Так будет не так быстро повышаться уровень глюкозы. Потому что это все привязывается к выработке инсулина.

Как не переесть на гастрофестивале

Кажется, каждое гастрономическое мероприятие — настоящий праздник живота, хочется все попробовать, а дальше — хоть потоп. И многие специально отправляются на площадки фестов голодными: мол, и так ведь есть идем. Однако так поступать как раз не стоит.

Фото: Сырный фестиваль в Истре посетили более 120 тысяч человек / Медиасток.рф

«В первую очередь нужно выходить из дома, позавтракав. То есть не нужно думать, что я иду на фестиваль, я там поем. Это первое и простое правило: не нужно пропускать завтрак. Второй совет — берите воду, потому что сейчас жарко», — советует Дианова.

Базовым напитком на гастрофесте летом должна быть именно простая вода. Никаких сладких газированных напитков и лимонадов. Но если делать выбор в пользу них, то они должны быть натуральные и без сахара. Нурия Дианова

Третий совет — оценивать предлагаемое разнообразие еды по правилу здоровой тарелки. Идеально выбрать какой-то один вид животного белка — для него отвести одну четверть тарелки, а еще одну четверть — под сложные углеводы: тот или иной гарнир или хлеб. Так складывается одна половина воображаемой тарелки. Вторую можно отдать на откуп клетчатке: овощам, зелени, фруктам, ягодам. «Прием пищи может быть каждые три-четыре часа. Но не нон-стоп. Плюс задача на гастрофестивалях не давать полноценные блюда, а удивлять вас и ваши вкусовые рецепторы. А контролировать себя — как раз ваша задача. Шеф-повар за это не отвечает. За это, повторюсь, отвечаете вы сами», — подчеркнула эксперт.