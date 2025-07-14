Свыше миллиона человек отдохнули на пляжах Подмосковья с середины мая

Пляжный сезон в Подмосковье стартовал 15 мая. Оборудованные зоны отдыха у воды за это время посетили свыше 1,3 миллиона человек.

Для жителей и гостей Московской области действуют 164 зоны, где есть все необходимое для комфортного и безопасного времяпрепровождения.

Так, 24 пляжа работают в парковых зонах. Еще 65 мест отдыха расположены возле озер, 63 – около рек, а 12 находятся у водохранилищ.

Самым посещаемым с начала сезона стал пляж «Волкуша» в Лыткарине, где побывали 140 тысяч человек. На втором месте оказался Большой Дзержинский карьер в Люберцах — там отдохнули 73,5 тысячи гостей.

Еще 65 тысяч любителей пляжного отдыха насчитали в Живописной бухте в Красногорске. На озере Сенеж в Солнечногорске отдохнули 48 тысяч человек, а на набережной реки Коломенки в Коломне — 41 тысяча.