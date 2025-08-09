Смертельная «визитка» юга. Как регулировать продажу кустарного алкоголя в России
ЮК «Алкогольное право»: продавать спиртное в России может только юрлицо
Традиция домашнего виноделия распространена в южных регионах России. Туристам на российских курортах чуть ли не на каждом шагу предлагают попробовать домашнее вино, наливки, настойки и чачу. Однако возникает вопрос: нужно ли регулировать продажу кустарного алкоголя и как это делать? В вопросе разобрался 360.ru.
Смертельное отравление паленой чачей в Сочи
Новая алкогольная трагедия потрясла Россию — отравление адлеровской чачей. Число погибших от паленого алкоголя увеличилось до 12.
Среди погибших — супружеская пара из Комсомольска-на-Амуре. Перед отъездом муж и жена решили попробовать напиток, купленный на рынке «Казачий». Женщина умерла почти мгновенно, а мужчину госпитализировали в Воронеже в коме и с отказавшими почками, но не спасли. Их дочери остались сиротами.
Из-за происшествия арестовали двух продавщиц, торговавших в палатке на рынке в Сириусе — 30-летнюю и 71-летнюю женщин. По данным следствия, они знали, что продают алкоголь кустарного производства, который может быть опасен.
Вероятной причиной массового отравления чачей в Адлере стал метиловый спирт. При этом изготовители паленого алкоголя регулярно отправляли свою продукцию доставкой по всей стране.
Точку продажи кустарной чачи на «Казачьем» рынке в «Сириусе» закрыли.
Регулируется ли в России продажа самодельного алкоголя?
Государственное регулирование оборота алкоголя существует. Об этом рассказал в беседе с 360.ru управляющий партнер юридической фирмы «Алкогольное право» Александр Манаков.
На самом деле государственное регулирование в сфере оборота алкогольной продукции есть, и, несмотря на некие несовершенства, оно работает. В первую очередь для легальной продажи алкоголя в розницу нужно получить специальное разрешение — лицензию. Получить лицензию может только юридическое лицо, проходя процедуру лицензирования.
Александр Манаков
управляющий партнер юридической фирмы «Алкогольное право»
Лицензиат становится полностью прозрачным для контролирующих органов. Вся информация о нем доступна, лицензия вносится во все необходимые реестры, подчеркнул Манаков. Закупать алкогольную продукцию для продажи лицензиат может только у официальных поставщиков и заводов.
Как отметил собеседник 360.ru, лицензия на производство вина недешевая. Но только после ее получения юрлицо имеет право работать.
«Получили сначала юридическое лицо, получили лицензию, которая, между прочим, очень недешевая для производства вина. И тогда вы имеете право уже в розничной точке свое вино отпускать по всем товарно-транспортным накладным, имеете все сертификаты на эту продукцию, и тогда к вашему вину и вопросов никаких не будет», — пояснил эксперт.