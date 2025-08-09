Смертельная «визитка» юга. Как регулировать продажу кустарного алкоголя в России

Традиция домашнего виноделия распространена в южных регионах России. Туристам на российских курортах чуть ли не на каждом шагу предлагают попробовать домашнее вино, наливки, настойки и чачу. Однако возникает вопрос: нужно ли регулировать продажу кустарного алкоголя и как это делать? В вопросе разобрался 360.ru.

Смертельное отравление паленой чачей в Сочи

Новая алкогольная трагедия потрясла Россию — отравление адлеровской чачей. Число погибших от паленого алкоголя увеличилось до 12.

Среди погибших — супружеская пара из Комсомольска-на-Амуре. Перед отъездом муж и жена решили попробовать напиток, купленный на рынке «Казачий». Женщина умерла почти мгновенно, а мужчину госпитализировали в Воронеже в коме и с отказавшими почками, но не спасли. Их дочери остались сиротами.

Из-за происшествия арестовали двух продавщиц, торговавших в палатке на рынке в Сириусе — 30-летнюю и 71-летнюю женщин. По данным следствия, они знали, что продают алкоголь кустарного производства, который может быть опасен.

Вероятной причиной массового отравления чачей в Адлере стал метиловый спирт. При этом изготовители паленого алкоголя регулярно отправляли свою продукцию доставкой по всей стране.

Точку продажи кустарной чачи на «Казачьем» рынке в «Сириусе» закрыли.