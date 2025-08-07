Число погибших от паленой чачи в Адлере увеличилось до 12

Количество погибших от некачественной чачи с рынка в Адлере увеличилось до 12 человек. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным журналистов, за последние сутки от отравления скончались еще четверо — житель Пскова и трое граждан ДНР. Туристы из Донецка купили чачу на местном «Базаре» и увезли с собой. Дома угостили знакомого, а потом все трое скончались.

Из-за происшествия арестовали двух продавщиц, торговавших в палатке на рынке в Сириусе. По данным следователей, они осознанно продавали алкоголь неизвестного происхождения под видом вина и чачи. Под стражей они будут находиться два месяца.

Также после ЧП силовики усилили проверки среди уличных торговцев. Во время одной из них у уроженца Абхазии изъяли 161 литр самодельного алкоголя.

Еще среди погибших — супружеская пара из Комсомольска-на-Амуре. Они решили попробовать напиток прямо перед отъездом. В итоге две их дочери остались сиротами.