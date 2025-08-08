Метиловый спирт мог стать причиной массового отравления чачей в Адлере

Вероятной причиной массового отравления алкоголем в Адлере стал метиловый спирт. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Вещество обнаружили в пробах домашнего алкоголя. В бутылки он попал, потому что оказался в составе масел, которые образуются при кустарном производстве вина и чачи для продажи.

Журналисты опубликовали фото крупного заказа шмурдяка у задержанного продавца из Абхазии. Посылку отправили в Москву под видом «домашней чачи как у бабушки».

По данным Mash, мужчина регулярно отправлял свое домашнее вино по всей России. Вопросов со стороны покупателей не возникало. При этом алко-специалисты заявили, что такую выпивку пить смертельно опасно.

Отличить этиловый и метиловый спирты нельзя — оба пахнут одинаково и бесцветные. Отличаются только воздействием на человека. Метанол гораздо токсичнее, его употребление приводит к слепоте и смерти.

Ранее стало известно, что число погибших от паленой чачи в Адлере увеличилось до 12. Скончались еще четыре человека — житель Пскова и трое граждан Донецкой Народной Республики.