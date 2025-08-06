У семьи, насмерть отравившейся чачей в Адлере, остались двое детей

Shot: две девочки остались сиротами после гибели родителей в Адлере из-за чачи

Две девочки из Комсомольска-на-Амуре — 13 и четырех лет — остались сиротами после того, как их родители насмерть отравились чачей на отдыхе в Адлере. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

За ними выехали родственники.

Супруги попробовали чачу перед тем, как выезжать домой. Женщина умерла почти мгновенно, а мужчину госпитализировали в Воронеже в коме и с отказавшими почками, но не спасли.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил еще о трех смертях — матери, бабушки и брата местного жителя. По подозрению в продаже суррогатного алкоголя задержали двух человек. Возбуждено уголовное дело.

В конце июля несколько жителей Челябинска попали в больницу с гепатитом А после того, как поужинали мидиями в сетевом ресторане.