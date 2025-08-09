На «Казачьем» рынке в Сириусе закрыли точку продажи чачи, которой отравились люди

Точка продажи кустарной чачи на «Казачьем» рынке в «Сириусе» закрыта из-за отравления 10 человек. Соседние торговые точки и сам рынок продолжают работать в обычном режиме. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» .

Адлерский районный суд Сочи арестовал двух женщин на два месяца. Одной из них 30 лет, другой — 71 год. Они продавали кустарный алкоголь, который привел к отравлениям людей.

На рынке, где продавали нелегальный алкоголь, сейчас спокойно. Торговля идет своим чередом. Прилавок, где торговали нелегальным алкоголем, накрыли тканью.

По словам продавцов соседних павильонов, алкоголь на рынке продавали только задержанные. Им неизвестно, кто и как производил кустарную чачу, ставшую причиной отравления.

«Не понимаю, почему они продавали этот алкоголь, и непонятно, кто его делал. Есть специальные магазины, где можно это купить, рядом с рынком», — сказала одна из продавщиц.

Торговцы рассказали РИА «Новости», что не продавали алкоголь нелегально. У каждого из них и так широкий ассортимент товаров.

«Мы не продаем алкоголь, никто из нас, может, и есть кто на рынке, мы не знаем. Прилавки полные товаром, нам это не нужно», — сказала помощница продавца.

Число погибших от паленой чачи в Адлере увеличилось до 12. Жительница Башкирии ослепла от смертоносной адлерской чачи. Вероятной причиной массового отравления алкоголем в Адлере стал метиловый спирт, сообщил Telegram-канал Mash. Вещество обнаружили в пробах домашнего алкоголя.