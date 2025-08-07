В Сочи арестовали двух обвиняемых по делу об отравлении чачей

Адлерский районный суд постановил взять под стражу 30-летнюю и 71-летнюю жительниц Сочи по делу о массовом отравлении чачей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

По данным следствия, женщины знали, что алкоголь, которым они торгуют на рынке «Казачий», изготовлен кустарно и опасен, но все равно продавали его. В результате, как сообщил на заседании следователь, погибли не менее 10 человек.

Обе обвиняемые пробудут под стражей как минимум до 4 октября.

Среди погибших — супруги из Комсомольска-на-Амуре, решившие попробовать напиток прямо перед отъездом домой. Две их дочери остались сиротами, за девочками выехали родственники.