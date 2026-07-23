Седые волосы могут появиться в любом возрасте, и их окрашивание требует особого подхода. Эксперты объяснили, какие техники окрашивания подходят для разных процентов седины и как сохранить здоровье волос после процедуры, написал «Петербург2» .

При выборе способа окрашивания важно учитывать процент седины и состояние волос. Для небольшого количества седых волос (до 10%) подойдут оттеночные спреи или бальзамы. При более заметной седине (10–30%) можно использовать сложные техники, такие как мягкое мелирование, шатуш или babylights. Эти методы позволяют смешать седые и светлые пряди, делая переход менее заметным.

При 30–60% седины рекомендуется многомерный камуфляж: окрашивание в несколько родственных оттенков или растяжка цвета от темных корней к светлым концам. Если седины уже 60–90%, потребуется плотное окрашивание профессиональными средствами. А при почти полной седине (от 90%) мастера часто советуют не скрывать серебро, а подчеркнуть его.

Для полного покрытия седины чаще всего используют перманентные аммиачные краски. Они проникают глубоко в структуру волоса и обеспечивают стойкий результат. Профессиональные линейки для седых волос содержат повышенное количество пигментов и требуют предпигментации. Безаммиачные полуперманентные краски подходят для тонких волос и дают до 70% покрытия.

Колористы советуют при тонировании седых волос смешивать выбранный оттенок с красителем натурального ряда и использовать окислитель 3%. Наносить состав лучше на влажные волосы и выдерживать около 20 минут. После окрашивания важно использовать увлажняющие и питательные средства: шампуни, кондиционеры и маски, которые придают волосам упругость и блеск.