Риелтор Сизон заявила, что суд может аннулировать срочную продажу квартиры при банкротстве продавца

Покупка квартиры может обернуться потерей денег и отменой сделки в суде, если не проверить продавца и юридические нюансы. О главных угрозах для покупателей риелтор Анна Сизон рассказала в интервью URA.RU .

Особую осторожность эксперт призвала проявлять при расчете не с собственником недвижимости, а также при сделках по доверенности без очевидных причин. Опасность представляют и продавцы с крупными долгами либо граждане, срочно распродающие все объекты: в случае их банкротства соглашения могут аннулировать в суде.

Помимо этого, Сизон предостерегла от приобретения жилья у недавно разведенных собственников без нотариального соглашения о разделе имущества или решения суда. Рискованной остается и покупка долей с неузаконенной перепланировкой: обязанность вернуть помещению исходный вид надзорные органы возложат уже на нового владельца.