Игумен Варфоломей отметил, что неверующий супруг рано или поздно придет в храм

Игумен Варфоломей (Коломацкий) рассказал, как церковь относится к бракам верующих с атеистами или людьми другой веры. Об этом наместник Свято-Троицкого Макариево-Унженского мужского монастыря сообщил в интервью радио Sputnik .

Игумен Варфоломей отметил, что верующему человеку сложно построить семью с атеистом или представителем другой веры, так как семья — это «малая церковь», требующая единомыслия. По его мнению, если один из супругов неверующий или придерживается иной веры, говорить о единомыслии невозможно.

Однако священник подчеркнул, что жизнь сложнее правил: иногда верующий вступает в брак по любви, а иногда супруг приходит к Богу уже после свадьбы. Ради сохранения семьи верующему стоит проявить терпение. Игумен выразил надежду, что неверующий супруг, видя добрые плоды церковной жизни, рано или поздно сам придет в храм.