«Игра в зло» не бывает безобидной: почему Церковь против Хеллоуина

В преддверии Хеллоуина привычно возникает спор, насколько карнавал безобиден или речь идет о чуждом христианину празднике. Еще в середине XX века святитель Иоанн Шанхайский предупреждал верующих об опасности «развеселений» накануне воскресных служб, а сегодня Церковь регулярно напоминает о вреде этого дня. В чем именно прав святитель и может ли праздник быть безопасным для души, выяснил 360.ru.

Что говорил Иоанн Шанхайский о Хеллоуине В 1960-х годах в Сан-Франциско устраивали ежегодный бал, посвященный Хеллоуину. Его проводили накануне праздника Дня всех святых 31 октября. Вместо того, чтобы присутствовать на предпраздничном всенощном бдении, русские эмигранты предпочли отправиться на костюмированное мероприятие. Узнав об этом, святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францизский (Максимович) пришел туда. Он не сказал присутствовавшим ни слова — молча обошел зал, а потом покинул его. На следующий день священник издал официальный указ «О недопустимости участия в развеселениях в канун воскресных и праздничных служб» для духовенства и паствы. В нем он напоминал правила подготовки к богослужениям и недопустимости светских развлечений перед святыми днями. По документу, кануны праздников следовало проводить в молитве и благоговении, подготавливаясь к божественной литургии следующего дня.

Фото: мастер-класс по декорированию тыквы для Хеллоуина / Медиасток.рф

«Святитель был абсолютно прав. Праздник Хеллоуина в военные годы распространялся в Соединенных Штатах, и христианская совесть святителей и его паствы не могла примириться с этим. И мы, как христиане, не должны с этим мириться и участвовать», — отметил в беседе с 360.ru настоятель Храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке, протоиерей Федор Бородин. По его словам, христианин знает, что есть Сатана, демоны и демонические силы, единственное желание которых заключается в обладании человеком, чтобы погубить душу.

Это не миф и не сказка, это написано в Евангелии. Демоническая сила входит в обладание человеком через две двери. Первая — страх, вторая — интерес. И если страх перед демонами верующие не испытывают, потому что они сильные и живут со Христом и защищены им, то через интерес это сделать легче.

Он подчеркнул: многие родители сегодня разрешают детям участвовать в костюмированных мероприятиях в честь Хеллоуина, тем самым подвергая их страшному риску, который может отразиться в душах и на судьбе.

Фото: РИА «Новости»

«Если вы верующий, крещеный христианин, то категорически и ни в какой форме нельзя участвовать ни в каких подобных мероприятиях. А если когда-либо вы или ваши дети участвовали в этом, надо обязательно покаяться на исповеди, чтобы не повредить душе», — отметил Бородин. Почему представление о Хеллоуине как о карнавале совсем не безобидно? Сегодня многие понимают Хеллоуин как День смерти, но изначально он был кануном Дня всех святых — европейского католического праздника. Похожие процессы, кстати, происходили и на Руси, только связаны были ряжеными и гаданиями на Святках. Однако эти мероприятия такие же опасные, как и хеллоуиновский бал, заверил протоиерей.

Фото: горгулья на северном фасаде собора Парижской Богоматери / РИА «Новости»

Интересно В Европе демонов часто изображают на готических храмах. Примером тому могут стать знаменитые горгульи на фасадах собора Парижской Богоматери в Париже.