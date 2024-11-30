Сегодня 17:45 Пенсионный возраст — 2025. Кто выйдет на пенсию по старости в новом году Выйти на пенсию в 2025 году смогут только льготные категории россиян 0 0 0 Фото: Pxhere Общество

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Согласно пенсионной реформе от 2019 года, к 2028-му возраст выхода на пенсию должен увеличиться на пять лет. Мужчины смогут получать страховую пенсию по старости в 65 лет, а женщины — в 60. Переход к системе осуществляется постепенно — пенсионный возраст поднимается ежегодно. Кто сможет уйти на пенсию в 2025-м и какие условия необходимо соблюсти — в материале 360.ru.

Кто выйдет на пенсию в 2025 году В связи с повышением пенсионного возраста на пенсию вышли женщины 1966 года рождения и мужчины 1961-го, которым исполнилось по 58 лет и 63 года соответственно. В следующем году никто не выйдет на пенсию по достижении определенного возраста. Так случалось в 2023 и 2027 годах. Они заложены как переходный период, пока возраст пенсионеров последовательно повышается. В 2027-м пенсионный возраст увеличится до 59 лет для женщин и до 64 — для мужчин. Между этими периодами никто не станет получать пенсию по старости за исключением особых категорий населения.

Интересно До начала реформы в 2018 году возраст выхода на пенсию для женщин и мужчин был меньше на три года. До начала реформы в 2018 году возраст выхода на пенсию для женщин и мужчин был меньше на три года.

Фото: Pxhere

Таблица возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин Год Возраст для женщин Возраст для мужчин 2025 — — 2026 59 лет 64 года 2027 — — 2028 60 лет 65 лет Категории граждан, которые могут выйти на пенсию в 2025 году Несмотря на то, что выйти на пенсию по возрасту в 2025 году нельзя, существуют другие ситуации, когда человек может стать пенсионером. Россияне с продолжительным трудовым стажем В наступающем году на пенсию по старости раньше срока смогут выйти 57-летние женщины, накопившие 37 лет стажа, и 62-летние мужчины с 42-летним стажем. Безработные предпенсионеры На досрочную пенсию могут выйти россияне предпенсионного возраста, которые лишились заработка и не смогли найти новую работу. В этом случае существует ряд требований: безработный состоит на учете в службе занятости;

имеет необходимый стаж и достаточное количество ИПК;

есть предложение от службы занятости и согласие безработного;

возраст предпенсионера должен быть на два года ниже установленного для назначения страховой пенсии: 56 лет для женщин и 61 год — для мужчин; Сотрудники также могут выйти на пенсию при ликвидации предприятия или сокращения штата.

Фото: Pxhere

Учителя, врачи и артисты Представители этих профессий могут выйти на пенсию досрочно через три года после набора 25-летнего стажа. Медработникам для этого нужно отработать минимум 30 лет в городах или минимум 25 лет в сельской местности. Артисты театра могут выйти на пенсию в 2025 году при стаже от 15 до 30 лет — это зависит от специальности. Циркачам достаточно накопить 15 лет стажа к 2022 году, артистам хора — 30 лет. Многодетные женщины Мать троих детей может выйти на пенсию в 57 лет, четверых — в 56 лет, а пятерых и более — в 50 лет. На момент оформления досрочной пенсии всем детям должно быть более восьми лет. Страховой стаж работницы должен достигать 15 лет, а индивидуальный пенсионный коэффициент — не менее 30. Жители Севера и Дальнего Востока Жители Дальнего Востока Крайнего Севера могут стать пенсионерами на пять лет раньше положенного срока. Женщины должны накопить минимум 20 лет общего страхового стажа, мужчины — 25 лет. Их них не меньше 15 лет нужно отработать на Севере. Досрочная пенсия полагается оленеводам, рыбакам и охотникам-промысловикам. Женщины имеют право уйти на отдых в 45 лет, если накопили 20 лет стажа. Досрочно на пенсию могут уйти спасатели и сотрудники вредных производств. Заслуженный отдых полагается людям и по состоянию здоровья.

Фото: Pxhere

Что нужно сделать до выхода на пенсию Работникам предпенсионного возраста необходимо проверить соблюдения ряда условий: женщине исполнится 59 лет, а мужчине — 64 года;

накоплено не менее 15 лет стажа;

накоплено не менее 30 пенсионных баллов — индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).

Интересно Индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК, или пенсионные баллы) — показатель, который влияет на размер пенсии. Им оценивают каждый год работы россиянина с учетом того, сколько денег компания отчисляет в Социальный фонд России (СФР). Учитывают при этом только официальное трудоустройство и официальную заработную плату. Индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК, или пенсионные баллы) — показатель, который влияет на размер пенсии. Им оценивают каждый год работы россиянина с учетом того, сколько денег компания отчисляет в Социальный фонд России (СФР). Учитывают при этом только официальное трудоустройство и официальную заработную плату.

Необходимо заранее проверить информацию о своем трудовом стаже, зарплате, количестве ИПК. Это можно сделать самостоятельно на сайте СФР или на «Госуслугах».

Фото: Pxhere

Как узнать свой ИПК Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) рассчитывается по формуле: ИПК = (сумма страховых взносов от работодателя/ нормативный размер страховых взносов) × 10 Нормативный размер страховых взносов — это предельная сумма, которую работодатель может перечислить за один календарный год. Этот лимит устанавливает государство. При расчете ИПК результат округляют до трех знаков после запятой. На сайтах СФР и «Госуслуги» есть специальные калькуляторы для расчета.

Что делать, если не хватает пенсионных баллов Россияне получают пенсионные баллы за каждый год трудовой деятельности. В 2025 году и далее для ухода на заслуженный отдых потребуется 30 баллов. При недостатке пенсионных баллов их можно заработать. Максимальные 10 баллов за год можно получить при зарплате 187 500 рублей до вычета налогов. Если заработок равен МРОТ, за год удастся накопить 1,04 балла. Пенсионные баллы можно купить у СФР, то есть внести страховые взносы самостоятельно. Но это возможно, если потенциальный пенсионер не работает официально. Такой способ подойдет тем, кому не хватает нескольких баллов, так как докупить можно ограниченное число ИПК. С 1 января 2025 года в России поднимут пенсии как неработающих, так и работающих россиян. Страховой размер пенсионной выплаты повысится на 7,3%.