Россиянам назвали минимальный коэффициент для выхода на пенсию в 2025 году

Чтобы выйти на пенсию в 2025 году, россиянину необходимо набрать минимальную сумму индивидуальных пенсионных коэффициентов — 30. Об этом сообщила РИА «Новости» сенатор Ольга Епифанова.

«С 2025 года минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов для выхода на пенсию должна составлять не менее 30. В текущем году для выхода на пенсию необходимо набрать 28,2 ИПК», — сказала Епифанова.

Она подчеркнула, что за один год можно получить не более 10 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Епифанова также обратила внимание на то, что ИПК начисляются за каждый год работы или иной деятельности, например, за уход за детьми. Эти коэффициенты зачисляются на лицевой счет каждого гражданина, за которого работодатели вносят взносы в Социальный фонд.

Чем больше работодатель перечисляет взносов, тем выше индивидуальный пенсионный коэффициент, соответственно, будущая пенсия. Разумеется, это относится только к тем, кто официально трудоустроен и получает «белую» зарплату.

Ранее финансист Александр Абрамов рассказал, что россияне, чей доход не превышает 80 тысяч рублей, могут рассчитывать на прибавку к пенсии в размере 7,5–8%от заработной платы. Половину этой суммы доплатит государство. Для участия в программе нужно заключить договор с НПФ и вносить на счет любые суммы.