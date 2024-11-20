Россиянам рассказали о повышении пенсий с 1 января

Бессараб: с 1 января будут повышены пенсии и работающих, и неработающих россиян

В России с 1 января 2025 года поднимут пенсии как неработающих, так и работающих граждан. Об этом изданию Lenta.ru сообщила член комитета Государственной Думы по социальной политике и труду, депутат Светлана Бессараб.

Она напомнила, что страховой размер пенсионной выплаты повысится на 7,3%.

«Если такой уровень повышения не будет соответствовать инфляции, то правительство получит полномочия по увеличению индексации до 1 февраля 2025 года», — сказала парламентарий.

Депутат добавила, что на 14%75% с 1 апреля 2025 года также будет увеличена социальная пенсия.

Ранее стало известно, что для выхода на пенсию в 2025 году необходимо набрать минимальную базовую сумму индивидуальных пенсионных коэффициентов — 30. При этом в 2024 году это значение равняется 28,2. Сенатор Ольга Епифанова напоминала, что за год можно набрать максимум 10 ИПК.