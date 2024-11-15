Депутат Чаплин рассказал, что с 2025 года для выхода на пенсию потребуется 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов

Начиная с 2025 года для выхода на пенсию потребуется накопить 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Об этом RT рассказал депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Он объяснил, что минимальное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов по сравнению с прошлым годом увеличилось на 1,8. В частности, в 2024 году для выхода на пенсию было достаточно накопить 28,8 ИПК.

Депутат напомнил, что накопить баллы можно при официальном трудоустройстве, а также если принимать участие в программе добровольного пенсионного страхования. Это позволит восполнить нехватку баллов и стажа за счет личных взносов.