Депутат Госдумы призвал женщин рожать, «пока рожалка работает»

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков выступил против абортов и заявил о необходимости повышения рождаемости в стране. Об этом сообщило издание Ura.ru .

Парламентарий рекомендовал с детства внедрять в сознание россиян основы духовности и семейные ценности, а также обратился к женщинам с просьбой раньше заводить детей.

«Пока „рожалка“ работает — делай, что велит тебе данное на земле. <…> Нужно с детского сада детям (завтрашнему народу) прививать духовные скрепы», — отметил Ильтяков.

Он подчеркнул, что аборт греховен, и женщины прерыванием беременности «убивают свой род».

Ранее демограф Владимир Тимаков предложить привязать размер пенсии как к трудовому, так и к родительскому стажу. По его мнению, будет несправедливо, если женщина-карьеристка получит пенсию больше, чем многодетная мать. Эксперт подчеркнул, что важно именно воспитание детей, а не только их появление.