Пенсии вновь вырастут с 1 июня. Кого коснется индексация?

С 1 июня 2026 года некоторых российских пенсионеров ждет очередная индексация выплат. Кого коснутся изменения и на сколько вырастут пенсии — в материале 360.ru.

Кому повысят пенсию с 1 июня?

Массового роста пенсий с 1 июня не ожидается, поскольку основные повышения на этот год уже прошли. Ожидается точечная индексация, рассказала 360.ru представитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Пенсии вырастут:

у россиян, которым в мае 2026 года исполнилось 80 лет;

у жителей, получивших в мае инвалидность I группы.

У пенсионеров, у которых в мае появились иждивенцы: несовершеннолетние дети, братья, сестры и внуки до 18 лет, инвалиды от 18 до 23 лет. Ранее сообщалось также, что фиксированная выплата вырастет для неработающих пенсионеров, живущих в сельской местности и имеющих 30-летний стаж в сельском хозяйстве.

Насколько сильно увеличатся выплаты?

Самая большая прибавка ждет 80-летних. Фиксированная выплата для этой категории пенсионеров, которая в этом году составляет 9584,69 рубля, удвоится и достигнет 19 169,38 рубля. Стоит также учитывать надбавку за уход — 1413,86 рубля. Тем, кому установили I группу инвалидности, также удвоят фиксированную выплату в 9584,69 рубля. Однако если человеку уже исполнилось 80 лет, второй прибавки для него после получения инвалидности не будет — удвоение происходит только один раз.

За каждого идживенца пенсионеру доплатят одну треть фиксированной выплаты. В 2026 году она составляет 3194,90 рубля. Доплату можно оформить максимум на трех иждивенцев. Для сельских пенсионеров фиксированная выплата увеличится на 25%, то есть приблизительно на 2,4 тысячи рублей в месяц. Важный нюанс: для 80-летних пенсионеров и инвалидов перерасчет выплат пройдет автоматически, а вот тем, у кого появились иждивенцы, для получения доплаты придется обращаться в Социальный фонд. Понадобятся документы, подтверждающие родство и нахождение человека на иждивении. Для пенсионеров, долго работавших в сельском хозяйстве, перерасчет будет автоматическим, если в системе Соцфонда есть данные о их стаже. В противном случае придется подавать заявление.

Какие еще изменения ждут пенсионеров в 2026 году?

Многие изменения уже произошли. «С 1 января была повышена пенсия для получателей страховых пенсий — их более 38 миллионов. С 1 апреля индексация прошла почти для четырех миллионов получателей социальных пенсий», — напомнила Светлана Бессараб. В августе пройдет ежегодная индексация выплат работающим пенсионерам. В зависимости от размера страховых взносов доплата составит до трех индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), или пенсионных баллов.

ИПК — это параметр, оценивающий каждый трудовой год сотрудника и влияющий на размер будущей страховой пенсии. Баллы начисляются за каждый год при выплате страховых взносов в Соцфонд, а также за периоды отпуска по уходу за ребенком, срочной службы, ухода за инвалидом. В 2026 году один балл при расчете пенсии равен 156,76 рубля. Еще одно изменение произойдет 1 октября. На 4% повысят денежное довольствие военнослужащим и сотрудникам силовых блоков, и вместе с тем вырастет пенсия бывших работников этих категорий.

Когда ждать выплат в июне?

Тем, кто получает деньги на карту «Мир» 6 или 7 июня, на которые выпадут выходные, пенсии начислят 5-го. Из-за празднования Дня России (12 июня) пенсионерам, чья плановая дата выплат выпадает на 12–14 число, деньги также придут заранее — 11-го. Вместо 20–21 июня россияне получат пенсию 19-го, вместо 27–28 июня — 26-го. У тех, кому пенсия приходит через Почту России, график доставки будет зависеть от работы почтовых отделений. Выплаты будут производиться в период с 1 по 25 июня. Если деньги не пришли, следует обратиться в региональной отделение Соцфонда или на горячую линию Соцфонда России: 8 (800) 100-00-01.