В Госдуме назвали категории пенсионеров, которым повысят выплаты с 1 июня

В России с 1 июня повысят пенсионные выплаты некоторым категориям граждан. Получить прибавку смогут те, кому исполнилось 80 лет или кому впервые установили первую группу инвалидности. Об этом депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал РИА «Новости» .

Парламентарий уточнил, что часть перерасчетов Социальный фонд проведет автоматически, а в отдельных случаях пенсионерам потребуется подать заявление и подтверждающие документы.

«Автоматически удваивается фиксированная выплата к страховой пенсии по старости с 9 584,69 рублей до 19 169,38 рублей. Дополнительно начисляется надбавка на уход 1 413,86 рублей ежемесячно. Совокупный прирост составит 10 998,55 рублей, увеличенная сумма приходит уже в июньской выплате», — сообщил Говырин.

Такой же порядок применят к пенсионерам, которым в мае впервые установят первую группу инвалидности. Перерасчет в этом случае Социальный фонд проведет по данным медико-социальной экспертизы.

Прибавку также получат пенсионеры, которые в мае подали заявление о перерасчете из-за появления нетрудоспособных иждивенцев. За каждого из них начислят треть фиксированной выплаты — 3194,90 рубля. Максимум учтут трех иждивенцев.

Еще одно основание коснется неработающих пенсионеров из сельской местности. Если в мае им подтвердят не менее 30 лет стажа по профессиям из правительственного перечня, фиксированную выплату повысят на 25%.

