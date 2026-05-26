Депутат Бессараб заявила, что массовое повышение пенсий с 1 июня не планируется

С начала лета некоторым категориям российских пенсионеров повысят выплаты. Подробнее рассказал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «ФедералПресс» .

По словам депутата, массовое повышение пенсий с 1 июня не планируется.

«Точечное повышение ожидает граждан, достигших возраста 80 лет, для них удвоится фиксированная выплата к страховой пенсии», — пояснила парламентарий.

Также она отметила, что основные индексации уже прошли в начале года. С 1 августа поднимут пенсию работающим пенсионерам, а с 1 октября — бывшим военным и силовикам.