Пенсии в России в апреле вновь вырастут. Кому и когда ждать повышения?
В апреле в России ожидается очередная индексация пенсий. Повышение затронет около 4,3 миллиона человек. Кого именно коснется индексация, на сколько вырастут выплаты и когда их ждать, — в материале 360.ru.
Кому проиндексируют пенсию в апреле 2026 года?
С 1 апреля традиционно вырастет размер социальных пенсий. Индексация составит 6,8%. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
Эти выплаты получают жители, не набравшие достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. Это в том числе дети-инвалиды, взрослые инвалиды с детства, дети с неизвестными родителями.
Социальную пенсию по старости начинают выплачивать позже установленного пенсионного возраста. В 2026 году ее назначают женщинам с 64 лет и мужчинам с 69, а к 2028 году возраст вырастет до 65 и 70 лет соответственно. Исключение делается для малочисленных народов Севера: мужчины могут получать соцпенсию с 55 лет, женщины — уже с 50.
Повышение страховых пенсий происходит ежегодно в одну и ту же дату.
Кроме того, увеличится гособеспечение военным-срочникам, космонавтам и испытателям авиатехники, ликвидаторам радиационных аварий, ветеранам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда и осажденных Севастополя и Сталинграда.
Помимо этого, вырастет пособие по уходу за людьми старше 80 лет и выплаты неработающим матерям-героиням.
Какой станет сумма социальной и государственной пенсий?
Выплата социальной пенсии привязывается к величине прожиточного минимума пенсионера (ПМП). В 2026 году это 16 288 рублей. Размер доплаты к пенсии — разница между ПМП и общей суммой установленных денежных выплат. Учитываются сумма регионального ПМП (если он выше, то сумма определяется в пользу пенсионера) и получаемые человеком пособия и компенсации. Если сумма не достигает прожиточного минимума, полагается соцдоплата.
Соцпенсия по старости меньше страховой. Для людей, достигших пенсионного возраста, сумма выплат вырастет с 8824 до 9424 рубля. Для инвалидов первой группы — 18,8 тысячи вместо прежних 17,6 тысячи. Детям с инвалидностью и инвалидам детства первой группы положены 22,6 тысячи вместо 21,1 тысячи. Дети, оба родители которых неизвестны, получат 18 848 рублей (раньше — 17 648).
Соцпенсия по потере одного кормильца вырастет с 8824 до 9424 рублей. При потере кормильца детям одиноких матерей и детям, потерявшим обоих родителей, с 1 апреля полагается 18 848 рублей вместо 17 648.
Интересно
Однако это не значит, что человек получит ровно столько. Если, например, пенсионеру полагается компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере пяти тысяч рублей, итоговая сумма составит уже около 14,4 тысячи. До ПМП останется еще около 1,9 тысячи — столько и составит соцдоплата.
Средний размер соцпенсии в 2026 году достигнет примерно 16,6 тысячи рублей, подсчитал РБК.
Государственная пенсия по старости людям, перенесшим лучевую болезнь и/или ставшим инвалидами из-за аварии на ЧАЭС, вырастет до 23 560 рублей. Госпенсия по старости для жителей зоны радиоактивного загрязнения достигнет 18 848 рублей.
Перерасчет произойдет автоматически, никаких заявлений подавать не требуется.
Когда ждать повышенных пенсий в апреле?
Социальные и государственные пенсии выплачивают тогда же, когда и страховые.
График выплат можно уточнить на сайте Соцфонда России, перейдя во вкладку своего региона вверху справа. После этого кликните по разделу «Информация для жителей» — «Гражданам» — «Пенсионерам».
В некоторых региональных вкладках раздел может называться иначе, например «Информация по вопросам выплаты и доставки пенсий» или «Выбор доставочной организации, осуществляющей доставку пенсий».
Стандартный график — с 3 по 25 число. В Москве и Московской области, например, пенсии выплатят с 3 по 18 апреля (при доставке через УФПС Москвы) или с 4 по 18 апреля (при доставке через областное УФПС).
В Тверской области пенсионеры, получающие выплаты по почте, могут рассчитывать на них в период с 3 по 24 апреля, через банки — 11 или 21 апреля. В Калужской области пенсии поступят с 4 по 23 апреля.
Если дата попадет на выходной, пенсии, как правило, приходят на предшествующий рабочий день. В апреле выходные приходятся на 4-5, 11-12, 18-19, 25-26 числа.
При необходимости можно уточнить даты в личном кабинете на сайте «Госуслуги» или позвонить на горячую линию СФР: 8 (800) 100-00-01.