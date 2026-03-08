Пенсии в России в апреле вновь вырастут. Кому и когда ждать повышения?

В апреле в России ожидается очередная индексация пенсий. Повышение затронет около 4,3 миллиона человек. Кого именно коснется индексация, на сколько вырастут выплаты и когда их ждать, — в материале 360.ru.

Кому проиндексируют пенсию в апреле 2026 года?

С 1 апреля традиционно вырастет размер социальных пенсий. Индексация составит 6,8%. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Эти выплаты получают жители, не набравшие достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. Это в том числе дети-инвалиды, взрослые инвалиды с детства, дети с неизвестными родителями.

Социальную пенсию по старости начинают выплачивать позже установленного пенсионного возраста. В 2026 году ее назначают женщинам с 64 лет и мужчинам с 69, а к 2028 году возраст вырастет до 65 и 70 лет соответственно. Исключение делается для малочисленных народов Севера: мужчины могут получать соцпенсию с 55 лет, женщины — уже с 50.

Повышение страховых пенсий происходит ежегодно в одну и ту же дату.

Кроме того, увеличится гособеспечение военным-срочникам, космонавтам и испытателям авиатехники, ликвидаторам радиационных аварий, ветеранам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда и осажденных Севастополя и Сталинграда.

Помимо этого, вырастет пособие по уходу за людьми старше 80 лет и выплаты неработающим матерям-героиням.