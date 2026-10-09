Синоптик Леус: циклон принесет в Москву до +18 градусов и вечерние дожди

Большую часть дня погоду в столице будет определять теплый сектор циклона, выходящего центром на восток Балтики, а вечером наступит холодный атмосферный фронт — начнется дождь и усилится ветер. Об этом заявил в телеграм-канале синоптик Михаил Леус.

«В такой ситуации день начнется малооблачной и сухой погодой, затем небо постепенно затянут плотные облака и после 17-19 часов в столицу придут кратковременные дожди», — сказал он.

Синоптик отметил, что до этого момента воздух хорошо прогреется, поэтому температура будет на 6-7 градусов выше нормы.

Столбики термометров покажут +16-18 градусов, в области +15-20. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду, вечером — порывистый. Атмосферное давление станет заметно снижаться и достигнет 738 миллиметров ртутного столба.

В субботу ожидаются местами небольшие дожди, ветреная погода, ночью +7-9 градусов, днем — +11-13.

Ранее агроном Октябрина Ганчкина перечислила основные работы на даче в октябре.