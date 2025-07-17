Сегодня 16:34 Легендарных бутовских коз забрали у хозяина. Как они стали мемом и символом района 0 0 0 Фото: 360.ru Общество

Штрафы

Суд

Пенсионеры

Животные

Ступино

Москва

Фермеры

Мемы

У знаменитого заводчика бутовских коз Валерия Аникеева (или, как его называют местные, деда Валеры) изъяли его питомцев. Сейчас парнокопытные находятся на передержке на подмосковной турбазе. Вспоминаем историю «козлиной ОПГ», ставшей мемом и даже своего рода символом Южного Бутова.

Откуда взялись бутовские козы и кто их хозяин Пасти козлиное стадо в городской черте пенсионер Валерий Аникеев начал еще около 10 лет назад. По крайней мере, примерно такие сроки он называл в беседе с журналистами в прошлом году.

«Первую купил под Москвой, породистую. Зааненских, вообще-то, в Швейцарии вывели, из-за границы к нам привозили. И нынешнее мое стадо — все от той первой и развелось», — пояснил он.

Главная коза — Бета, у нее дочка — Белка, а у нее родилась козочка Булька. Первоначально была Зайка, но она при родах умерла. Есть Зоя. А есть Зина — такая засранка. Помните, у Высоцкого в «Диалоге у телевизора»: «Ты, Зин, дождешься у меня!» Валерий Аникеев

Самых крупных козлов зовут Антошка и Малыш, а другие, по словам Аникеева, бегают безымянные.

Пенсионер подчеркивал, что у всех его питомцев есть бирки, они проходят санитарный контроль, осмотры, два-три раза в год у них берут кровь на анализы, ставят прививки. Словом, все как положено.

Фото: 360.ru

Несмотря на преклонный возраст, Аникеев старался справляться со своим стадом сам. Кроме сына и пары соседок, ему никто не помогает. «Государство только мозги компостирует: обязаны выделить землю, где пасти, но никто не выделяет. Раньше всегда такое было — и для выгула, и для косьбы давали участки, а как в 1984 году стало Бутово Москвой — и забыли про нас», — жаловался он в разговоре с «Мослентой». Раньше, с горечью добавил пенсионер, все было иначе: у его соседей были коровы. Они тоже их пасли на полях, где теперь стоят высотки. Как бутовские козы стали мемом Стадо Аникеева, разгуливающее по району, довольно часто попадало в новости. То козы прыгали по машинам, то разгуливали по проезжей части и глодали кусты. Летом 2023 года животные внезапно ворвались в детский логопедический центр и начали там совокупляться. Происходящее успела зафиксировать камера видеонаблюдения. Правда, достоверных данных о том, что это были именно козы пенсионера, нет.

Фото: 360.ru

«Козье царство вам сделаем» Сам Аникеев признает, что к его животным все относятся по-разному. Кого-то они раздражают, а кто-то, наоборот, успел полюбить их.

Детей специально приводят козочек погладить. Девчонки соседские прибегают, пять принцесс: «Дедушка, подарите козленочка». Я им говорю: «Запросто. Вот очередная съемочная группа ко мне приедет с телевидения, спонсора через них найдем, да все и организуем. Козье царство вам сделаем» Валерий Аникеев

Энтузиазма пенсионера вместе с тем не разделяли местные автовладельцы. Но Аникеев был готов дать отпор всем хейтерам своих коз.

Первым его аргументом было то, что он — за дворы без машин, а вторым — что его питомцы не могут нанести серьезно ущерба авто, если запрыгнут на него.

Фото: 360.ru

Вместе с тем при необходимости дед Валера был готов «отрихтовать» чье-либо поврежденное транспортное средство. Только вот, по его словам, никто к нему не обращался. «Один раз только три тысячи я заплатил мужику, который очень сильно ругался, что крупная коза на его машину залезла, краску поцарапала», — уточнил он.

Судебные тяжбы из-за бутовских коз В октябре 2024 года Зюзинский суд предписал Аникееву обработать территорию, поменять забор и положить покрытие. А если требования не выполнит, коз ему держать не разрешат. Деда Валеру тогда все это очень возмутило. Впечатлениями от происходящего он, не скрывая эмоций, делился с 360.ru.

Как они могут запретить, когда у меня никаких проблем нету? <…> Никто никуда не заберет никаких коз. Валерий Аникевв

Москвич рассказал, что вместо предписанного коврика установил корыто с опилками, которое часто дезинфицировал.

Фото: 360.ru

Навоз он перерабатывает с помощью калифорнийских червей. Говоря о том, что его козы гуляют без надзора, мужчина напомнил, что многие собаки бегают без намордников. «[Нужно сделать] забор, чтобы хищные животные не могли залезть на мой участок. Это тигры, львы…» — пошутил фермер. Хозяин коз заявил, что соблюдает закон и никогда не имел претензий от ветеринарных служб.

Дело о пожеванных кустах: «Жилищник» vs бутовские козы В декабре того же года владелец бутовских коз выиграл в суде дело о пожеванных кустах. По словам пенсионера, истцы хотели получить от него 300 тысяч рублей за испорченную растительность.

«Отлично — этих аферистов осудили! Они обнаглели! Я сказал, что они должны государству заплатить за то, что не занимаются кустами», — возмутился дед Валера.

Интересно Речь идет об иске ГБУ «Жилищник». Истец утверждал, что козы ответчика частично повредили 146 кустов, и требовал возместить ущерб. Речь идет об иске ГБУ «Жилищник». Истец утверждал, что козы ответчика частично повредили 146 кустов, и требовал возместить ущерб.

Аникеев тогда выразил непоколебимую уверенность, что вины его коз в испорченных кустах нет. «Нельзя так обращаться с имуществом, которое вверено государством. <…> Они (истцы — прим. ред.) даже не знают, сколько кусты должны лет существовать. Наглецы, просто наглецы. Судья — молодец», — подчеркнул Валерий.

Почему изъяли бутовских коз И хотя Аникеев был убежден, что никто не заберет у него стадо, 17 июля все изменилось. К пенсионеру приехали приставы. В столичном главке УФССП напомнили, что хозяин стада должен был по решению суда привести условия содержания своих коз в соответствие с требованиями ветеринарных правил.

«Исполнительный документ об обязании обеспечить выполнение требований ветеринарных правил <…> поступил на принудительное исполнение в Зюзинский отдел судебных приставов. Сотрудник ведомства возбудил исполнительное производство, о чем соответствующим образом уведомил должника», — подчеркнули в пресс-службе.

Фото: 360.ru

Затем, когда пристав приехал к Аникееву, оказалось, что стадо свободно пасется на улицах. «За неисполнение требований исполнительного документа в добровольный срок сотрудник ведомства вынес постановление о взыскании исполнительского сбора. Однако хозяин животных продолжил уклоняться от выполнения обязательств», — добавили в управлении. После этого пенсионера привлекли к административной ответственности и назначили штраф.

В связи с тем, что должник не исполнял решение суда, судебный пристав обратился в суд с заявлением об изменении способа и порядка исполнения решения суда. Суд определил изъять мелкий рогатый скот до выполнения должником в полном объеме требований ветеринарных правил и требований исполнительного документа. Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Москве

Аникеев при этом указал на то, что с решением суда согласен, но не с действиями приставов. По его словам, никто его не предупредил о приезде заранее, а устранение недочетов не проверяли. Особое беспокойство у пенсионера сейчас вызывает то, что некоторые козы беременны и, если их не подоить, разовьется мастит. «Да я сам с удовольствием бы отдал! Мне уже 18 лет недостает до ста, понимаете? Мне не надо, я с удовольствием их подарил бы всех. И люди просят. А другие бутовчане говорят: нет, нельзя. Это украшение нашего Бутова, понимаете! Это символ!» — посетовал фермер.

Где сейчас бутовские козы Из Южного Бутова коз Аникеева увезли на передержку в городской округ Ступино в Подмосковье и разместили на турбазе Karamat. Фермер уже навестил своих любимцев и в целом остался доволен условиями содержания. Также он уточнил, что основная претензия к нему касалась отсутствия автопоилки, хотя он носил своему стаду воду и менял ее три раза в день. Сотрудников базы пенсионер попросил установить ограждение, чтобы его стадо не перемешивалось с живущими там местными козами. В Ступине, судя по данным УФССП, козлиная банда пробудет до тех пор, пока дед Валера полностью не выполнит предписания суда.