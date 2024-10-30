Хозяина бутовских коз вызвали в суд. Мужчина назвал иск надуманным

В Зюзинском суде прошло заседание по иску, ответчиком по которому выступил хозяин бутовских коз Валерий Аникеев. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

Иск поступил от ГБУ «Жилищник» района Южное Бутово о причинении ущерба зеленым насаждениям. Аникеев назвал дело надуманным и заявил, что на нем хотят нажиться. Он подчеркнул, что не согласен с требованиями иска.

«Нет, конечно, это надуманный иск <…> Я ему встречный иск подам. Хочет получить незаработанные деньги», — сказал мужчина журналистам.

Аникеев заметил, что истец якобы утащил его машины, так как посчитали их брошенными. По его словам, это произошло после того, как дети разбили стекла в двух его автомобилях.

Мужчина попросил перенести слушание по делу, так как плохо себя чувствует. Он отметил, что у него поднялась температура и он, возможно, заболел ковидом.

«Я не в состоянии, я пришел только из уважения к суду», — подчеркнул он.

Новое заседание назначили на 10 декабря. Мужчина обещал в следующий раз угостить журналистов молоком.

Это не первое разбирательство с участием Валерия Аникеева. В августе комитет ветеринарии Москвы обратился в суд против жителя Бутова, который держал коз с нарушением законодательства. В октябре Зюзинский суд Москвы предписал Аникееву обработать территорию, поменять забор и положить покрытие для надлежащего содержания животных.