«Никто никуда не заберет». Хозяин бутовских коз отреагировал на решение суда

Зюзинский суд Москвы предписал фермеру Валерию Аникееву, держащему коз в Южном Бутове, обработать территорию, поменять забор и положить покрытие. Пока он не выполнит эти требования, содержать животных ему не разрешат. Подробности судебного заседания сам владелец животных рассказал 360.ru.

«Как они могут запретить, когда у меня никаких проблем нету? <…> Никто никуда не заберет никаких коз», — заверил он.

Аникеев рассказал, что вместо предписанного коврика установил корыто с опилками, которое часто дезинфицировал. Навоз он перерабатывает с помощью калифорнийских червей. Говоря о том, что его козы гуляют без надзора, мужчина напомнил, что многие собаки бегают без намордников.

«[Нужно сделать] забор, чтобы хищные животные не могли залезть на мой участок. Это тигры, львы…» — пошутил фермер.

Хозяин коз заявил, что соблюдает закон и никогда не имел претензий от ветеринарных служб. Он считает, что кампанию против него развернул сосед-наркоман.

В августе Аникеев заявлял, что ветеринария не имеет права судиться с ним, и рассказал, что хочет подарить Ялте большие часы на склоне горы.