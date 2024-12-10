«Этих аферистов осудили!» Владелец бутовских коз выиграл дело о жеваных кустах

Владелец знаменитых коз из Бутово Валерий Аникеев, которого местные по-простому называют дед Валера, выиграл в суде дело о пожеванных кустах. Мужчина рассказал 360.ru, что истцы хотели получить от него 300 тысяч рублей за испорченную растительность.

«Отлично, великолепно — этих аферистов осудили! Они вообще обнаглели! Я сказал, что они должны даже государству заплатить за то, что они не занимаются кустами», — возмутился дед Валера.

Зюзинский районный суд Москвы отклонил иск ГБУ «Жилищник» к жителю столицы, который выгуливал стадо коз в районе. Истец утверждал, что козы ответчика частично повредили 146 кустов, и требовал возместить ущерб. Но, по мнению Аникеева, виноваты не его козы.

«Нельзя так обращаться с имуществом, которое вверено государством. <…> Они (истцы — прим. ред.) даже не знают, сколько кусты должны быть лет существовать. Наглецы, просто наглецы. Судья — молодец», — отметил Аникеев.

В СМИ регулярно появляются новости о козлах и козах из Южного Бутова. Эти животные, словно настоящая банда, терроризируют район: объедают цветы на клумбах, портят припаркованные машины и даже проникают в магазины и другие общественные места. Местные жители неоднократно жаловались на них.

В начале августа стало известно, что на владельца знаменитых бутовских коз подали судебный иск. Тогда фермера обязали обработать территорию, заменить забор и уложить покрытие.