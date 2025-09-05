Сегодня 17:50 Как союз медведя, слона и дракона изменит весь мир: главные цитаты Путина на ВЭФ 0 0 0 Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Общество

Президент Владимир Путин 5 сентября выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума — 2025. Глава государства рассказал о развитии Дальнего Востока, поддержке экономики и отношениях России и США. О чем еще говорил российский лидер — в материале 360.ru.

«Верить никому нельзя» Путин во время выступления на форуме дал россиянам совет о том, кому из экономистов можно верить в настоящее время. «Верить никому нельзя. Нужно исходить из собственного опыта, обращаться к мнению не просто тех людей, которые с удовольствием сидят в интернете и высказывают свою точку зрения, обращаться к мнению специалистов, если есть желание глубоко разобраться в вопросе, который вас интересует. Ничего революционного я вам не скажу», — отметил глава государства.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Путин отметил борьбу Центробанка с инфляцией: регулятор пытается вернуть ее к показателю 4-5% и использует для этого высокую ключевую ставку.

Это вызывает вопросы у тех, кто занимается реальным производством, и наверняка многие сидящие здесь в зале скажут: да, это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко снижать. Но тогда цены будут расти. Владимир Путин

Президент заверил, что финансовые власти, правительство и Центральный банк ведут себя профессионально. «Мы всегда, я хочу это подчеркнуть, всегда исходили из того, что базовым условием для развития российской экономики, а значит, и социальной сферы, является устойчивая макроэкономическая политика. Мы ее проводили на протяжении многих, многих лет, на протяжении как минимум полутора десятков лет, и это давало в конечном итоге положительный эффект, положительный результат, создавало условия для движения страны вперед. Уверен, что будет так и на этот раз», — подчеркнул Путин.

Фото: Пресс-служба Кремля

О большом будущем Дальнего Востока Восточный экономический форум стал поводом не только подвести итоги совместных действий органов власти и предпринимателей, общественных объединений, но и обозначить дальнейшие шаги, долгосрочные планы на Дальнем Востоке по наращиванию его роли и в экономике, и в системе международных связей, сказал Путин. «За прошедшие годы по многим ключевым показателям, в первую очередь экономическим, Дальний Восток занял лидирующие позиции, опережая общероссийские темпы. Так, за 10 лет валовой региональный продукт Дальнего Востока увеличился более чем в 2,5 раза: с четырех триллионов рублей до 11 триллионов», — подчеркнул он. В основной капитал дальневосточных компаний и предприятий внесли 20 триллионов рублей. Четверть из них — в проекты с государственной поддержкой в таких отраслях, как горнорудная промышленность, нефтегазохимия, строительство и другие.

Динамика инвестиций в дальневосточных регионах такова, что в прошлом году их объем вдвое превысил значение десятилетней давности в реальном выражении. Для сравнения: по России в целом он оказался в полтора раза выше — тоже хороший результат, но все-таки на Дальнем Востоке лучше. Владимир Путин

Путин добавил, что в пересчете на одного жителя сегодня на Дальнем Востоке инвестируется в два раза больше средств в сравнении с общероссийским показателем.

Фото: РИА «Новости»

Редкоземельные ресурсы Отдельно Путин затронул тему редких и редкоземельных металлов, которые применяются в высокотехнологичных отраслях, в приборостроении, атомной технике, в радиоэлектронике. «Зачастую эти ресурсы накапливаются и в отвалах при освоении месторождений, в том числе и здесь, на Дальнем Востоке. Система учета таких запасов налажена. По мере развития технологий они могут быть извлечены и эффективно использованы. О запуске соответствующих программ говорил и в июне на Петербургском экономическом форуме», — отметил президент. Вместе с тем необходимо проводить регулярную ревизию таких ценных компонентов по всей цепочке, в том числе на этапе переделов и экспорта в виде концентратов, добавил он.

Кроме того, нужно внедрять передовые технологии обогащения руды редких и редкоземельных металлов и их обработки. И конечно, стимулировать спрос на них внутри России, на новых производствах. Владимир Путин

Полгода назад власти решили утвердить долгосрочный план развития редкоземельной индустрии. «Прошу правительство Российской Федерации сделать это не позднее ноября текущего года», — поручил Путин.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

БАМ, Транссиб и мост в КНДР На Дальнем Востоке продолжат модернизацию Восточного полигона железных дорог — БАМа и Транссиба. В 2032 году их провозные мощности должны стать в полтора раза выше, чем на начало текущего года. «Предстоит и дальше расширять железнодорожные подходы к морским портам Дальнего Востока, которые динамично развиваются, прежде всего за счет частных инвесторов. За последние 10 лет портовые мощности в регионе фактически удвоились. Сегодня они составляют почти 380 миллионов тонн грузов в год», — рассказал Путин. В соответствии с действующим федеральным проектом портовые мощности Дальнего Востока должны вырасти к 2030 году еще на 115 миллионов тонн грузов в год.

На Дальнем Востоке уже построены транспортные мосты в Китай — «Нижнеленинское — Тунцзян» и «Благовещенск — Хэйхэ». В планах также строительство новых мостов, в том числе в Корейскую Народно-Демократическую Республику, через реку Туманную, который должен быть открыт в следующем году. Владимир Путин

Российский лидер призвал активно развивать транспортно-логистические центры в районе мостов, чтобы использовать их возможности, пропускные способности по максимуму. «Кроме того, модернизируются пограничные переходы. Такая задача также поставлена. Решение ее представляет значительный интерес, потому что одной транспортной артерии недостаточно, нужна соответствующая административная логистика», — отметил президент. Он добавил, что в каждом регионе Дальнего Востока обновляются аэропорты. Они уже обслуживают более 14 миллионов пассажиров в год, в том числе туристов.

Фото: Wang Song/XinHua / www.globallookpress.com

О Трансарктическом транспортном коридоре Особо значимой темой Путин назвал развитие Трансарктического транспортного коридора. Он пролегает от Санкт-Петербурга через Мурманск, Архангельск и Северный морской путь во Владивосток.

Мы видим, что заинтересованность в этом маршруте растет. Как со стороны российских компаний, работающих в Арктике, так и со стороны иностранных перевозчиков. Причем речь идет не только о единичных, разовых транзитах, а о формировании устойчивой грузовой базы. Владимир Путин

Развитие Трансарктического коридора продолжится. «Это комплексная система, которая должна объединить морской, железнодорожный, автомобильный виды транспорта. Она позволит использовать потенциал наших крупнейших рек, таких как Обь, Енисей и Лена. Все должно работать в единой системе», — заявил глава государства.

Фото: РИА «Новости»

Трансарктический коридор должен работать в первую очередь в интересах отечественной экономики и регионов Дальнего Востока, Сибири, Арктики, учитывать кооперацию между ними и открывать новые возможности для бизнеса, сказал Путин. «Здесь подчеркну два потенциально значимых направления развития. Это создание современных центров судостроения. Они должны будут выпускать всю линейку судов для работы на маршруте: от буксиров и судов снабжения до балкеров и газовозов ледового класса, а также сверхмощных ледоколов», — подчеркнул президент. Во-вторых, чтобы повысить эффективность и устойчивость Трансарктического коридора, нужно открыть прямой доступ грузам из Сибири, с Урала на морские трассы Арктики», — добавил он.

Я прошу коллег из правительства, из морской коллегии России оценить целесообразность этих предложений и дать по ним свои предложения. Владимир Путин

О дальневосточной и арктической ипотеке Путин считает, что возможность получить ипотеку по ставке в два процента должны иметь не только учителя, но и все работники государственных и муниципальных образовательных учреждений Дальнего Востока и Арктики. «Прошу правительство внести соответствующие поправки в нормативную базу. Это деньги, которые даже в сегодняшних условиях вполне подъемные, прошу это сделать», — сказал президент. Он предложил использовать дальневосточную и арктическую ипотеку не только на первичном, но и на вторичном рынке жилья. «Но именно в тех городах, где пока не возводятся многоквартирные дома. И где просто нет предложений от застройщиков. Конечно, при этом нужно будет учесть и годы постройки, и состояние домов, где приобретается жилье в ипотеку. Прошу коллег внимательно отработать эту тему», — уточнил президент. Об этом уже говорили применительно к другим регионам. На вторичном рынке нужно разрешать работу по льготным нормативам. «Ну, если не строится там новое жилье, что делать? Прошу отработать, и это решение должно быть принято», — заявил Путин.

Фото: РИА «Новости»

О сотрудничестве России и США Путин отметил, что России поступили предложения о сотрудничестве с американскими компаниями на Аляске, но для этого нужны «политические решения» со стороны США. «Там ресурсы есть, а у нас есть технологии добычи и сжижения газа, гораздо более эффективными которые являются, чем те, которыми располагают американские некоторые партнеры. И они это знают, и на уровне участников экономической деятельности, компаний, готовы к сотрудничеству. Не от нас зависит», — отметил Путин. Модератор уточнил, кто «ставит палки в колеса» реализации таких проектов.

Не ко мне вопрос. Мы никаких палок, ничего не вставляем ни в какие колеса. Владимир Путин

О союзе слона, дракона и медведя и мировом будущем На ВЭФ Путин ответил на вопрос о роли России в «новом союзе слона, дракона и медведя» — с Индией и Китаем. «Медведь — он и есть медведь. <…> Медведь — символ России, но самый большой в мире тигр — тоже российский. Наши экономики дополняют друг друга, у нас общие интересы, общие ценности традиционные, хочу подчеркнуть», — подчеркнул президент. Завершая пленарную дискуссию ВЭФ-2025 Путин пообещал, что мир ближайших десятилетий будет многополярным.