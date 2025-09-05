Путин: Россия ни от кого не отворачивается и не вставляет палки в колеса

Россия никому не вставляет «палки в колеса». Такое заявление сделал президент Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.

«Это не ко мне вопросы. Мы никаких „палок“, ничего не вставляем ни в какие „колеса“, — сказал Путин.

Путин также напомнил, что страна ни от кого не отстранялась. Он напомнил про орла — одного из символов России. Государственный герб России — это золотой двуглавый орел с расправленными крыльями на красном щите.

«Он смотрит в одну сторону и в другую. Вы посмотрите на этого орла. Сейчас мы что, разве от кого-то отвернулись? Нет, мы ни от кого не отворачивались», — подчеркнул президент.

Ранее Путин назвал медведя главным символом России. При этом глава государства напомнил, что и самый крупный тигр в мире — уссурийский — тоже российский.