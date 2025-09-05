«Верить никому нельзя». Путин призвал не слушать мнения в интернете

Путин заявил, что верить никому нельзя

Президент Владимир Путин напомнил об установке, которую он время от времени повторяет на своих выступлениях. Глава государства обратился к россиянам на пленарном заседании ВЭФ-2025.

Путин ответил на вопрос о том, кому можно доверять в непростых условиях современности.

«Верить никому нельзя. Нужно исходить из собственного опыта, обращаться к мнению не просто тех людей, которые с удовольствием сидят в интернете и высказывают свою точку зрения, обращаться к мнению специалистов», — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что это поможет глубоко разобраться в интересующем вопросе.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков немногим ранее сообщил, что на пленарной сессии ВЭФ Путин расскажет о планирующихся инициативах.