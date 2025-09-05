Путин поручил утвердить стратегию развития редкоземельной индустрии

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству к ноябрю утвердить план развития отрасли редкоземельных металлов. Глава государства сделал заявление на пленарной сессии Восточного экономического форума.

В России налажена система учета редкоземельных металлов, которые можно извлечь и эффективно использовать.

«Необходимо проводить регулярную ревизию по всей цепочке. Нужно внедрять передовые технологии и внедрять спрос внутри России», — подчеркнул Путин.

Площадкой ВЭФ в 2025 году стал Дальневосточный федеральный университет Владивостока. Форум проходит с 3 по 6 сентября. Главная тема мероприятия: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».