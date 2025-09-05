Путин объяснил, почему нельзя резко снижать ключевую ставку

Центробанк борется с инфляцией и пытается вернуть ее к отметке в 4%. Об этом на ВЭФ заявил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что резкое снижение ставки спровоцирует мгновенный рост цен, поэтому это приходится делать плавно.

«Хочу заверить вас в том, что российские финансовые власти ведут себя профессионально», — добавил глава государства.

По его словам, ЦБ исходит из того, что базовым условием для развития экономики и социальной сферы является устойчивая макроэкономическая политика.

Президент выступает во Владивостоке на Восточном экономическом форуме, который проводится с 3 по 6 сентября. Мероприятия идут на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Ключевую тему форума в этом году обозначили как «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».