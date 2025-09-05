Путин назвал медведя главным символом России и напомнил об уссурийском тигре

Путин: медведь — символ России, но самый большой тигр в мире — тоже российский

Президент России Владимир Путин шутливо ответил на вопрос о роли «русского медведя» в союзе с Китаем и Индией. Об этом сообщил ТАСС .

На пленарной сессии Восточного экономического форума модератор напомнила Владимиру Путину о фотографии, которая стала вирусной в мировых СМИ.

На снимке российский президент сидит рядом с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Этот кадр уже получил символичное название «слон, дракон и медведь». Модератор поинтересовалась, какое место в этом союзе занимает медведь.

«Медведь — он и есть медведь», — шутливо ответил президент.

Президент отметил, что медведь — символ России. Однако и самый крупный тигр в мире — уссурийский — тоже российский.

«Медведь, конечно, символ России, но — мы на Дальнем Востоке находимся — самый большой тигр в мире — это, кстати, уссурийский, российский тигр», — сказал глава государства.

