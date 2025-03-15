15 марта 2025 00:32 День памяти и молитвы. Как правильно провести Родительскую субботу Великого поста Священник Николай: в Родительскую субботу, 15 марта, верующие помянут усопших 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Общество

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Суббота второй седмицы Великого поста в 2025 году выпала на 15 марта. Для верующих это особый день, когда принято поминать усопших, молиться за их души и совершать добрые дела. Как правильно почтить память близких — в материале 360.ru.

Значение Родительской субботы Родительские субботы — это дни особого поминовения усопших, установленные Русской православной церковью. Они получили свое название потому, что в первую очередь принято молиться за родителей. При желании можно помянуть всех близких, друзей и значимых людей.

Интересно Вселенских поминальных суббот, то есть общих для всей Церкви, всего две — Мясопустная перед неделей о Страшном суде и Троицкая перед Пятидесятницей. На заупокойных богослужениях в эти дни христиане поминают всех верующих, независимо от родства. Вселенских поминальных суббот, то есть общих для всей Церкви, всего две — Мясопустная перед неделей о Страшном суде и Троицкая перед Пятидесятницей. На заупокойных богослужениях в эти дни христиане поминают всех верующих, независимо от родства.

Вторая, третья и четвертая субботы Великого поста — это родительские субботы, особые дни поминовения, рассказал 360.ru священник в храме Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге отец Николай Савченко. В течение года не так много дней для чествования усопших. В 2025 году — Мясопустная 22 февраля, Радоница 29 апреля, Троицкая 7 июня, Димитриевская 1 ноября и Михайловская 15 ноября. «Сейчас эти дни, родительские субботы, идут подряд, потому что Великий пост», — пояснил он.

Традиции на Великопостную родительскую субботу У христиан традиции Родительской субботы уходят корнями в далекое прошлое. В этот день принято посещать храмы, где совершаются особые богослужения — панихиды и заупокойные литии. Верующие подают записки с именами усопших, чтобы священник помянул их во время молитвы.

Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

Поминовение, по словам отца Николая, начинается с пятницы. Накануне Родительской субботы в церкви служится парастас — специальная вечерняя служба с поминовением всех усопших.

Раньше поминали всех — и тех, кто без покаяния, и тех, кто отлучен за какие-то прегрешения. Считалось, что это особенные дни, когда надо уделять внимание всем усопшим. Николай Савченко Священник

Наутро в субботу в храмах служилась литургия, а потом великая панихида с поминовением. Также в Родительскую субботу принято посещать кладбища, чтобы привести в порядок могилы близких и помолиться за их души. Правда, в Центральной России в первую Великопостную субботу сделать это не так просто из-за погодных условий. Поэтому отец Николай рекомендовал сосредоточиться на духовной составляющей.

«В наших широтах снег не сошел, на могилы ходить рано, при этом у верующих было более-менее свободное время, еще не начинались сельскохозяйственные работы, поэтому больше времени уделялось поминовению усопших», — сказал священник. Как правильно почитать умерших Поминовение усопших в Родительскую субботу — это не просто формальность, а духовный долг каждого христианина. В этот день важно посетить храм, поставить свечу за упокой и прочитать молитву. Одной из самых известных молитв за усопших является молитва «Упокой, Господи, души усопших раб Твоих». «Еще традиция была и остается приносить на канун, на поминальный столик, какие-то продукты постные, конечно же, для поминовения усопших», — сказал священник.

Фото: Svetlana Vozmilova / www.globallookpress.com

Если нет возможности посетить храм, то можно помолиться дома. Главное — делать это с чистым сердцем и искренней верой. Также в этот день хорошо совершать добрые дела, раздавать милостыню и помогать нуждающимся, посвящая эти поступки памяти усопших. Что можно и нельзя делать Для верующих Родительская суббота — это день молитвы и памяти, поэтому важно соблюдать определенные правила. Необходимо посетить богослужение в храме, помолиться за усопших, прочесть псалмы и акафисты. Занимаясь внешними ритуалами, нужно не забывать о духовной составляющей. Главное в этот день — не внешние действия, а внутренняя молитва и искреннее поминовение.

Фото: Aslan Isaev/news.ru / www.globallookpress.com

Верующим запрещено ругаться и сквернословить, устраивать застолья и празднования, злоупотреблять алкоголем. Помянуть близкого можно в труде и молитве, а не стопкой спиртного.

Рацион на первую Родительскую субботу Великого поста Великопостная родительская суббота, как ясно из названия, пришлась на конец второй недели поста — подготовки христиан к празднованию Пасхи. Несмотря на желание помянуть родных «как следует», ограничения по питанию не отменяются. Стол должен быть постным. Это означает отказ от мясных, молочных продуктов и яиц. Однако Церковь разрешает употребление рыбы и растительного масла в определенные дни поста, поэтому стоит уточнить устав.

Фото: РИА «Новости»

Традиционное блюдо в Родительскую субботу — кутья. Каша из пшеницы или риса с медом и изюмом символизирует воскресение и вечную жизнь, поэтому ее часто приносят на освящение в храм и раздают нуждающимся.

Обычаи Существует множество народных традиций поминовения в Родительскую субботу. В некоторых регионах принято оставлять на могилах хлеб, воду или сладости, чтобы символически угостить усопших. Главное — не заменять этим молитву об упокоении их душ. Следует подать милостыню и заняться благотворительностью. Нуждающимся можно помочь деньгами, едой или добрым словом. Это не только дань памяти усопших, но и возможность сделать мир лучше. Поминовение покойных не ограничивается несколькими днями. За редким исключением заупокойные панихиды можно служить круглый год. Однако родительские субботы — это дни, в которые Церковь призывает верующих объединяться в молитве об усопших.