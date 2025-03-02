Названа главная цель Великого поста

Протоиерей Первозванский: в период Великого поста нужно подготовиться к Пасхе

В Великий пост важно подготовиться к празднику Воскресения Христова. Православным в этот период нужно исправиться и встретить Пасху как открытие возможности вернуться в рай, рассказал РИА «Новости» протоиерей Максим Первозванский.

Великий пост в 2025 году пройдет с 3 марта по 19 апреля. Пост — время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который встретят 20 апреля.

Священнослужитель напомнил, что в этот период, который длится почти семь недель, подразумевается отказ от всех продуктов животного происхождения.

Последнее воскресенье перед Великим постом называется Прощеным воскресеньем. В этот день нужно просить прощение. Среди россиян эта традиция стала народной.

«Пост — время подготовки к Пасхе. <…> Важно, что в этот день еще вспоминают изгнание Адама из рая. То есть, вступая в Великий пост, мы осознаем себя изгнанными из рая в результате нашей греховной жизни», — добавил Первозванский.

Отец Никита из ДНР ранее посоветовал россиянам перестать рассылать извинения всем подряд, призвав, относиться к прощению ответственно.