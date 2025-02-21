21 февраля 2025 15:13 Вселенская Мясопустная суббота: история и правила Религиовед Фоминых объяснила, почему родительскую субботу называют Мясопустной 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / Global Look Press Культура

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Вселенская Мясопустная родительская суббота — особенный день в церковном календаре, когда принято чтить память не только ушедших из жизни родственников, но и всех усопших православных. Об истории и традициях — в материале 360.ru.

Когда Вселенская Мясопустная родительская суббота в 2025 году Вселенская Мясопустная родительская суббота имеет переходящую дату. Число зависит от Масленицы и начала Великого поста. «Мясопустная суббота — суббота перед неделей Страшного суда, она отмечается за два дня до Масленицы. Это первый в году особый поминальный день в церковном календаре», — рассказала 360.ru религиовед, профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталия Фоминых.

Интересно Вселенская Мясопустная родительская суббота в 2025 году выпадает на 22 февраля. Вселенская Мясопустная родительская суббота в 2025 году выпадает на 22 февраля.

Неделя Страшного суда совпадает с масленичной неделей, которая в 2025 году стартует 24 февраля и продлится по 2 марта. Великий пост начнется 3 марта, в понедельник.

Фото: Dmitry Chasovitin / Global Look Press

Что такое Вселенская родительская суббота: история и суть Установление Вселенской Мясопустной родительской субботы восходит к апостольскому преданию. Оно гласит, что в определенные дни верующие собирались и вместе шли на кладбища, чтобы помянуть умерших. «В V веке создатель Иерусалимского устава, по которому православные церкви до сих пор живут и который строго соблюдают, преподобный Савва Освященный письменно зафиксировал эту традицию. Так в церковном календаре появились родительские субботы», — добавила религиовед.

Фото: РИА «Новости»

Вселенская родительская суббота — особый день поминовения усопших. Такие субботы называются «вселенскими», поскольку в эти дни Церковь молится за всех умерших христиан, независимо от их происхождения, статуса или времени смерти. Особенно это важно для тех, кто не имеет близких, чтобы молиться за них. «Часто все родительские субботы называют Вселенскими, а на самом деле их только две — Мясопустная и Троицкая, которую отмечают перед праздником Троица. Но вообще, в церковном календаре каждая суббота, если на нее не выпадет праздник, считается днем для поминовения», — добавила Фоминых.

Кого и как правильно поминать в Мясопустную родительскую субботу 22 февраля В церковном уставе сказано, что многие люди завершают жизнь неестественной смертью, то есть не в кругу семьи и друзей. Они умирают на пожарах, в море, в горах, на войне и так далее. В дни Вселенских суббот их тоже поминают, то есть совершают вселенское, общее поминовение. «Порядок поминовения установили богоносные отцы во времена первых христиан. В церквях проводят панихиду о всех почивших, всех прародителях. Во Вселенские субботы отменяют все другие богослужения», — рассказала Фоминых.

Фото: Razmik Zackaryan/URA.RU / Global Look Press

Прихожанам советуют на время забыть самих себя, сократив до минимума воспоминания о родных и близких, чтобы в усиленной молитве вспомнить абсолютно всех усопших: знакомых и незнакомых, всех времен и народов. «В этой молитве верующие выражают усопшим свою братскую любовь в полной мере», — отметила религиовед. Церковный устав трактует поминки как продолжение богослужения через вкушение пищи. «Во время поминальной трапезы православные не просто едят, а отдают дань памяти усопшим, вспоминают об устройстве миропорядка: все божественное вечно, а все земное зыбко; божественное всегда одерживает верх над мимолетным и греховным», — пояснила профессор.

Фото: РИА «Новости»

Как приготовить поминальную кутью Кутья — классическое сладкое блюдо для поминок, занимающее видное место на поминальном столе. Его символика построена вокруг главной темы православия — воскрешения. «Основа блюда — крупа. Зерно издревле считалось символом возрождения, ведь именно оно дает жизнь, когда попадает в почву. Зерно также истлевает по аналогии с телом покойного», — напомнила Фоминых. Завершив жизненный путь, душа усопшего обретает бессмертие и начинает новую настоящую жизнь. Мед и сухофрукты означают сладость пребывания в царствии небесном после смерти. Вкушая кутью, православные верят, что их родных ждет вечное блаженство на небесах. Кутью в родительскую субботу приносят в церковь и оставляют на специальном поминальном столе. После службы часть можно забрать домой или раздать в храме, попросив прихожан помолиться за упокой родственников.

Фото: РИА «Новости»

Приготовление кутьи не требует большого количества времени и ингредиентов. Для четырех порций понадобятся: Половина стакана круглого риса;

Один стакан воды;

60 граммов изюма без косточек;

25 граммов сливочного масла;

Одна столовая ложка сахара;

Соль по вкусу. Рис промыть в теплой воде несколько раз, чтобы вымыть всю клейковину. Залить половину стакана риса стаканом теплой воды — если хочется больше кутьи, необходимо соблюдать пропорцию. После закипания рис варить на медленном огне, периодически помешивать. Подсолить, при необходимости подливать воду, чтобы зерно проварилось, но не разварилось до состояния каши. Рис должен получиться рассыпчатым. Изюм промыть в горячей воде или залить на некоторое время, затем слить. На сковороде растопить сливочное масло, добавить сахар и изюм, растопить сахар до карамели. Заправить этим изюмом рис. На стол кутью можно подавать с блинами и медом.

Фото: Freepik

Православные традиции родительских суббот Вечером накануне родительской субботы в храмах совершают специальную панихиду. В субботу идет заупокойная божественная литургия, а после — панихида. В этот день принято молиться за всех усопших дома и в церкви, за отпущение им грехов. В храме можно передать записки за упокой души с именами родственников. Традиционно в родительские субботы посещают кладбища, приводят могилы в порядок. Можно убраться не только на местах упокоения родных, но и прибрать соседние или заброшенные могилы, ведь суббота Вселенская.

Не стоит приносить на кладбище алкоголь. В православной традиции это никогда не приветствовалось. Наталия Фоминых

На кладбище можно прочитать любую молитву об усопших, зажечь лампаду или просто почтить их память. «Можно уделить время благотворительности и помочь нуждающимся», — добавила религиовед. Поминовение должно продолжиться трапезой с кутьей. Поминальный обед можно провести в церкви со всеми прихожанами или дома.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / Global Look Press

Что запрещено в родительскую субботу поминальный обед должен быть тихим;

трапеза должна быть умеренной;

нельзя отказывать в милостыне, если человек обратился за помощью;

запрещено заниматься домашними делами;

нельзя ссориться и ругаться;

запрещено вспоминать плохое об усопших;

нельзя планировать в этот день торжество. Есть и некоторые приметы: нельзя поднимать оброненную на кладбище вещь;

в ночь на родительскую субботу сны считаются вещими.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Календарь родительских суббот на 2025 год 22 февраля — Вселенская Мясопустная родительская суббота;

15, 22, 29 марта — 2-я, 3-я и 4-я cедмицы Великого поста;

9 мая — День поминовения усопших воинов;

29 апреля — Радоница;

7 июня — Троицкая родительская суббота;

11 сентября — День поминовения православных воинов;

1 ноября — Дмитриевская родительская суббота.