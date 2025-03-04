Опрос KP.RU: 14% россиян будут в 2025 году соблюдать Великий пост

В понедельник, 3 марта, начался Великий пост у православных христиан. Однако результаты опроса сайта KP.RU показали, что лишь 14% россиян планируют соблюдать его в этом году.

Большинство опрошенных (83%) не собираются держать пост. Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое». Респонденты отметили, что попробуют придерживаться некоторых ограничений.

Участники исследования подчеркнули, что соблюдение поста помогает им упорядочить мысли и дух. Кроме того, специфика питания во время поста позволяет сбросить несколько килограммов и улучшить самочувствие. Некоторые опрошенные соблюдали пост, пока были моложе. Другие считают более важным вести скромную и праведную жизнь, делать добрые дела, но при этом иногда употреблять мясо, рыбу или птицу.

Опрос проводился среди подписчиков сайта в социальных сетях и мессенджерах. Участие в исследовании приняли 6,5 тысячи человек.