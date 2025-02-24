Иерей Береговой призвал не наедаться на Масленицу в преддверии Великого поста

Великий пост — самый строгий и продолжительный для православных, это период, углубляющий связь между земным и божественным. Когда он начинается и заканчивается в 2025 году, как правильно организовать питание по дням и как подготовиться, чтобы пройти время ограничений с пользой для души и тела, — в материале 360.ru.

Когда начинается и заканчивается Великий пост в 2025 году

Великий пост длится почти семь недель и подразумевает серьезные ограничения в питании и образе жизни. Даты всегда переходящие и зависят от Пасхи.

В 2025 году пост начнется 3 марта, в понедельник, и закончится 19 апреля. Пасху верующие отпразднуют 20 апреля, в воскресенье.

Как проходит пост

Великий пост, по церковному уставу, делится на несколько частей: