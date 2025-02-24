Великий пост — 2025: подготовка и календарь питания по дням

Иерей Береговой призвал не наедаться на Масленицу в преддверии Великого поста

Nikolay Gyngazov
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Великий пост — самый строгий и продолжительный для православных, это период, углубляющий связь между земным и божественным. Когда он начинается и заканчивается в 2025 году, как правильно организовать питание по дням и как подготовиться, чтобы пройти время ограничений с пользой для души и тела, — в материале 360.ru.

Когда начинается и заканчивается Великий пост в 2025 году

Великий пост длится почти семь недель и подразумевает серьезные ограничения в питании и образе жизни. Даты всегда переходящие и зависят от Пасхи.

В 2025 году пост начнется 3 марта, в понедельник, и закончится 19 апреля. Пасху верующие отпразднуют 20 апреля, в воскресенье.

Как проходит пост

Великий пост, по церковному уставу, делится на несколько частей:

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Интересно

В Великий пост принято погружаться в мысли о своей жизни и действиях, отказываясь от праздничных собраний и радостных событий. Это время для духовного очищения, ухода от привычек и мыслей, которые не служат росту и развитию. В течение 40 дней верующие молятся, исповедуются и ходят на службы. Важно понимать, что без искреннего раскаяния и обращения мыслями к Богу пост теряет свою суть, превратившись в обычное воздержание от вредной пищи.

Календарь питания в Великий пост по дням

Основное правило — отказ от всех продуктов животного происхождения за исключением праздничных дней. Например, в Лазареву субботу (12 апреля) можно есть икру, а в Вербное воскресенье (13 апреля) разрешается рыба и немного вина.

Некоторые православные придерживаются календаря питания. Это более строгий канон, составленный специально для Великого поста.

Интересно

Во время Великого поста действуют послабления для беременных, пожилых, детей и нездоровых людей. Можно не строго придерживаться церковного календаря питания по благословению духовника или по мере своих сил.

Первая неделя Великого поста

Petrov Sergey/news.ru
Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Вторая неделя Великого поста

Третья неделя Великого поста

Четвертая неделя Великого поста

Фото: Медиасток.рф

Пятая неделя Великого поста

Шестая неделя Великого поста

Седьмая неделя Великого поста — Страстная седмица

Фото: Медиасток.рф

Как подготовиться к Великому посту

Вступая в Великий пост, важно помнить, что это подготовка к Пасхе — Воскресению Христову. Не следует относиться к ограничениям в еде как к самоцели, подчеркнул 360.ru иерей Владислав Береговой.

Еда и питье — это не грех. Пост же нужен, чтобы вспомнить, что мы живем не только ради этого. Мы созданы для того, чтобы быть ближе к Богу, людям, радости и свету.

Владислав Береговой.

Береговой отметил, что перед постом некоторые люди любят наесться «впрок». Это не совсем правильная тактика.

«Перед смертью не надышишься, а перед постом не наешься. Многие на масленичной неделе объедаются. И на первой неделе поста есть не хочется просто потому, что на предыдущей ты много съел», — пояснил иерей.

Чтобы правильно подготовиться к Великому посту, следует:

Береговой посоветовал не следовать бездумно церковному уставу, а ориентироваться на свой возраст, состояние здоровья и самочувствие.

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