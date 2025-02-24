Великий пост — 2025: подготовка и календарь питания по дням
Иерей Береговой призвал не наедаться на Масленицу в преддверии Великого поста
Великий пост — самый строгий и продолжительный для православных, это период, углубляющий связь между земным и божественным. Когда он начинается и заканчивается в 2025 году, как правильно организовать питание по дням и как подготовиться, чтобы пройти время ограничений с пользой для души и тела, — в материале 360.ru.
Когда начинается и заканчивается Великий пост в 2025 году
Великий пост длится почти семь недель и подразумевает серьезные ограничения в питании и образе жизни. Даты всегда переходящие и зависят от Пасхи.
В 2025 году пост начнется 3 марта, в понедельник, и закончится 19 апреля. Пасху верующие отпразднуют 20 апреля, в воскресенье.
Как проходит пост
Великий пост, по церковному уставу, делится на несколько частей:
- Первые 40 дней называются Четыредесятница. Это дни, когда верующие идут навстречу Богу через ограничение в еде, молитву и покаяние;
- Последние шесть дней — Страстная неделя, или Страстная седмица. Это время, когда Христос идет к верующим через проповеди, Тайную Вечерю, страдания на Голгофе и чудо Воскресения;
- Завершается Великий пост Пасхой.
Интересно
Календарь питания в Великий пост по дням
Основное правило — отказ от всех продуктов животного происхождения за исключением праздничных дней. Например, в Лазареву субботу (12 апреля) можно есть икру, а в Вербное воскресенье (13 апреля) разрешается рыба и немного вина.
Некоторые православные придерживаются календаря питания. Это более строгий канон, составленный специально для Великого поста.
Интересно
Первая неделя Великого поста
- 3 марта — полный отказ от еды;
- 4–7 марта — сухоядение. Разрешаются блюда из сырых и необработанных продуктов, теплые напитки. Допустимы овощи, фрукты, орехи, сухофрукты, мед и черный хлеб;
- 8–9 марта — можно употреблять вареные, тушеные овощи и фрукты с растительным маслом.
Вторая неделя Великого поста
- 10, 12 и 14 марта — сухоядение;
- 11 и 13 марта — вареная растительная пища без масла;
- 15–16 марта — обработанная теплом овощная и фруктовая пища с маслом.
Третья неделя Великого поста
- 17, 19 и 21 марта — сухоядение;
- 18 и 20 марта — вареные, тушеные овощи и фрукты без масла;
- 21–22 марта — блюда из отваренных овощей с добавлением масла, фрукты.
Четвертая неделя Великого поста
- 24, 26 и 28 марта — сухоядение;
- 25 и 27 марта — вареные, тушеные овощи и фрукты без масла;
- 29–30 марта — обработанная теплом вегетарианская пища с растительным маслом.
Пятая неделя Великого поста
- 31 марта, 2 и 4 апреля — сухоядение;
- 1 и 3 апреля — вареные, тушеные овощи и фрукты без масла;
- 5 -6 апреля — вареные, тушеные овощи и фрукты с маслом.
Шестая неделя Великого поста
- 7 апреля — Благовещение. Разрешается съесть немного рыбы, если не выпадает на Страстную неделю.
- 8 и 10 апреля — вареные, тушеные овощи и фрукты без масла;
- 9, 11 апреля — сухоядение;
- 12 апреля — Лазарева суббота. Допускается съесть икру (сама рыба под запретом);
- 13 апреля — Вербное воскресенье. Разрешаются рыба и морепродукты.
Седьмая неделя Великого поста — Страстная седмица
- 14–16 апреля — сухоядение (хлеб, сырые овощи и фрукты без масла);
- 17 апреля (Великий, или Чистый четверг) — горячие постные блюда с растительным маслом;
- 18 апреля (Великая, или Страстная пятница) — запрет всякой еды;
- 19 апреля (Великая суббота) — горячая пища без масла.
Как подготовиться к Великому посту
Вступая в Великий пост, важно помнить, что это подготовка к Пасхе — Воскресению Христову. Не следует относиться к ограничениям в еде как к самоцели, подчеркнул 360.ru иерей Владислав Береговой.
Еда и питье — это не грех. Пост же нужен, чтобы вспомнить, что мы живем не только ради этого. Мы созданы для того, чтобы быть ближе к Богу, людям, радости и свету.
Владислав Береговой.
Береговой отметил, что перед постом некоторые люди любят наесться «впрок». Это не совсем правильная тактика.
«Перед смертью не надышишься, а перед постом не наешься. Многие на масленичной неделе объедаются. И на первой неделе поста есть не хочется просто потому, что на предыдущей ты много съел», — пояснил иерей.
Чтобы правильно подготовиться к Великому посту, следует:
- постепенно исключать из рациона «запретные» продукты;
- посещать церковные службы, которые перед постом наполнены покаянным смыслом;
- постепенно отказаться от развлекательных мероприятий;
- уделять больше внимания церковным текстам и домашним молитвам.
Береговой посоветовал не следовать бездумно церковному уставу, а ориентироваться на свой возраст, состояние здоровья и самочувствие.