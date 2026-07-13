Сегодня 20:08 Черника — кладезь витаминов и суперфуд. Где в Подмосковье собирать ягоду и как сохранить до зимы Биолог Сафонов: чернику категорически нельзя собирать вдоль автомобильных трасс Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Середина июля для жителей Московской области — это не только пора отпусков и шашлыков, но и время «тихой охоты» за одной из самых полезных лесных ягод. Черничный сезон в этом году бьет все рекорды по срокам: из-за аномально теплого апреля и дождливого мая ягода поспела раньше обычного почти на две недели. Где именно лучше ее искать, сколько стаканов можно съесть без вреда для здоровья и действительно ли черника способна улучшить зрение, разбирался 360.ru.

«Черничная» карта Подмосковья: где собирать ягоду Если вы планируете выезд за черникой в ближайшие выходные, ловить ягоду лучше на юго-восточных направлениях Московской области. В этом году сезон стартовал рекордно рано, сообщил 360.ru биолог Дмитрий Сафонов. «Первые ягоды, как я заметил, появились примерно в 20-х числах июня. Я был в районе Шатуры, там есть Черустинский лес, и там очень много черничника. Уже тогда черники было достаточно. А сегодня, в середине июля, в середине лета, сбор в самом разгаре», — рассказал специалист.

Фото: РИА «Новости»

По словам биолога, помимо Шатуры, главные «черничные» точки сейчас — Егорьевск, Коломна и Луховицы. Черед севера Подмосковья придет чуть позже: примерно через две недели, к концу июля, ягода начнет массово поспевать в тенистых и более влажных лесах северо-восточного направления.

Сюда относятся Сергиево-Посадский, Талдомский, Дмитровский округа. Искать нужно в сосновых лесах, а еще лучше — в смешанных, где достаточно влаги. Влага — ключевой фактор для роста черники. Дмитрий Сафонов

В целом урожайность этого года порадует даже бывалых сборщиков. По словам Сафонова, поблагодарить за это стоит небывалое для апреля тепло и майские осадки. «Год должен быть урожайным. В этом году был аномально теплый апрель, а в мае выпали дожди. Цветение черники прошло без заморозков, завязи получили достаточно влаги. Ягода поспела на полторы-две недели раньше обычного», — пояснил биолог. Техника безопасности: где собирать чернику категорически нельзя При сборе ягоды важно не забывать о правилах безопасности. Первое, что нужно знать: черника способна активно накапливать тяжелые металлы и радионуклиды из загрязненной почвы и атмосферы. «Категорически нельзя собирать вдоль автомобильных трасс. Нужно уходить вглубь леса на 50, а лучше на 100 метров от дороги. Также запрещены зоны у железнодорожных путей и промышленных свалок. Черника активно накапливает токсины», — предостерег собеседник 360.ru. Не менее важно помнить и о юридической стороне вопроса: сбор запрещен на территориях природных заказников и заповедников. Прояснить информацию о месте, куда направляетесь, лучше заранее.

Фото: РИА «Новости»

Нельзя забывать и о клещах. По словам биолога, перед выходом в лес нужно обязательно обратить внимание на карту обработок от этих паразитов: некоторые лесничества специально публикуют графики. «Кроме того, необходимо правильно одеваться: закрытая одежда, головной убор. Также следует использовать репелленты», — призвал эксперт. Ручной сбор против гребенки: плюсы и минусы Самый животрепещущий вопрос для сборщиков: срывать ягоду руками или использовать приспособления, делающие этот процесс проще, например гребенку? Визуально гребенка, которую также называют комбайном, представляет собой ручной ковш с частыми зубьями. Такой инструмент позволяет «прочесывать» кусты, отрывая плоды, которые падают в накопительный корпус. Но есть нюансы. «Ручной сбор — самый бережный способ. При нем ягода не мнется, листья и ветки не травмируются. Это гарантия, что урожай в следующем году на этом месте не пострадает», — выразил уверенность Сафонов. Мнение биолога о гребенках категорично: очевидный плюс — высокая скорость сбора — не компенсирует многочисленных минусов.

Даже самый хороший комбайн травмирует листья и молодые побеги. Куст будет долго восстанавливаться. Если все же используете комбайн, то только с мягкими зубьями и только на взрослых, разросшихся кустах.

Главное правило: нельзя жадничать. Эксперт призвал ни в коем случае не обдирать куст подчистую. Часть ягод необходимо оставлять лесным обитателям. Например, черника является излюбленным кормом для глухарей, куниц, лисиц и медведей.

Фото: РИА «Новости»

Как правильно хранить чернику Свежая черника — продукт скоропортящийся. Если вы собрали целое ведро, но не знаете, как его сохранить, действовать придется быстро. «Средняя температура в холодильнике — примерно +2…+4 градуса. При такой температуре черника будет храниться максимум до двух суток. При этом хранить ее необходимо в сухой закрытой емкости, которую нельзя мыть перед закладкой ягоды», — отметил собеседник 360.ru. Если съесть всю лесную «добычу» не успеваете, нужно либо замораживать ягоды, либо сушить. При таком подходе срок хранения увеличится в разы, а полакомиться черникой можно будет зимой и даже весной следующего года. «Сушеная черника хранится примерно 12 месяцев», — рассказал он. Сафонов добавил, что при перевозке из леса домой ягоду лучше пересыпать из ведра в специальную сумку-термостат. Благодаря этому она не потечет в машине и не испортится уже в пути.

Фото: РИА «Новости»

Кладезь витаминов: в чем главная ценность черники Чернику не зря называют суперфудом: все дело в уникальном составе, который практически не имеет аналогов среди дикорастущих или садовых культур.

Основная ценность черники — в антоцианах. Это мощнейшие антиоксиданты, защищающие клетки от повреждений свободными радикалами. Что касается витаминов, то в чернике есть витамины группы В, витамин С и витамин PP. Также в ней много органических кислот и дубильных веществ.

Дубильные вещества, помимо прочих преимуществ, обладают мягким закрепляющим эффектом. Поэтому порой черника может помочь при легких расстройствах кишечника. Главный миф о чернике: вернет ли ягода остроту зрения Несмотря на множество реальных полезных свойств, распространенное убеждение о том, что черника способна значительно улучшить зрение и спасти от заболеваний глаз, — это всего лишь миф. Впрочем, на некоторый эффект все-таки можно рассчитывать. «Все не совсем так, как говорят в народе. Антоцианы, которыми богата черника, улучшают микроциркуляцию крови в сетчатке и помогают глазу адаптироваться в темноте. Это полезно для сумеречного зрения. Но вылечить серьезные болезни, такие как катаракта или глаукома, черника не способна», — рассказал биолог.

Фото: РИА «Новости»

По его словам, ягоды можно применять как профилактическое средство, но не в качестве терапевтического. Лекарственные препараты этот суперфуд не заменит. Что приготовить из черники и как это сделать правильно Чернику можно есть не только в свежем виде в качестве самостоятельного десерта, но и приготовить из нее различные угощения к столу. Самыми распространенными считаются варенье и кисель. «Классика — это черничное варенье. Но его нужно варить не больше пяти минут. В народе так и говорят: варенье-пятиминутка», — напомнил специалист. Не подвергать ягоду длительной термической обработке важно, чтобы сохранить максимум антоцианов. Помимо варенья, из черники часто готовят компоты, муссы, пироги и смузи. Также ягоду добавляют в утренние каши и делают из нее начинку для вареников. «Все нужно делать в собственному соку, не добавляя сахара, поскольку черника сама по себе содержит фруктозу», — указал Сафонов.

Фото: РИА «Новости»