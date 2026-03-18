CRFSN: дикая черника улучшает здоровье кишечника и сердечно-сосудистой системы

Научные исследования показали, что дикая черника обладает значительным потенциалом для улучшения здоровья кишечника и сердечно-сосудистой системы. Эксперты подчеркивают высокое содержание полезных веществ в этой ягоде, выделяя ее преимущества перед культурной разновидностью. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на журнал Critical Reviews in Food Science and Nutrition (CRFSN).

По данным исследований, дикая черника содержит вдвое больше антиоксидантов, на 72 процента больше клетчатки и на треть больше антоцианов — растительных соединений, которые защищают сосуды и снижают воспаление в организме, добавила «Свободная пресса».

В ходе экспериментов ученые установили, что регулярное употребление черники способствует уменьшению воспаления и улучшению работы эндотелия — тонкого слоя клеток, выстилающего кровеносные сосуды. Состояние эндотелия во многом определяет нормальное кровообращение и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, дикая черника оказывает положительное влияние на состав кишечной микробиоты и обмен веществ, сообщает «Лента.ру».

Специалисты утверждают, что для достижения положительного эффекта достаточно употреблять примерно половину — одну чашку ягод в день. При этом полезные свойства сохраняются как у свежих, так и у замороженных или сушеных ягод.