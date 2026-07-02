Врач Кашух рассказала, что хурма, крыжовник и черника уменьшают чувствительность кожи к УФ-излучению

Красивый и ровный загар — мечта многих. Гастроэнтеролог, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала URA.RU , какие продукты помогут подготовить кожу к солнцу, а какие могут испортить загар.

Врач рекомендовала употреблять жирную рыбу, орехи, авокадо и растительные масла. Они содержат омега-3 жирные кислоты и витамин Е, которые уменьшают сухость кожи и помогают поддерживать ее защитный барьер. Ягоды, зелень, цитрусовые и помидоры богаты антиоксидантами, которые помогают клеткам справляться с окислительным стрессом после воздействия ультрафиолета.

Особенно полезны перед загаром помидоры и томатные продукты. Они содержат ликопин — антиоксидант, который помогает уменьшать повреждение клеток кожи под действием солнечных лучей. Много ликопина содержится в термически обработанных томатах, например в томатном соке, пасте и соусах. Сливы, персики, дыни, абрикосы, хурма, крыжовник и черника уменьшают чувствительность кожи к УФ-излучению.

Также важно следить за водным балансом в жару. Фрукты, овощи и обычная вода помогают восполнять потерю жидкости и уменьшают риск обезвоживания. Алкоголь же, наоборот, усиливает потерю жидкости и повышает риск перегрева и получения ожога.

Некоторые продукты, наоборот, могут повышать чувствительность кожи к солнцу. Сельдерей, лайм, грейпфрут, бергамот, инжир усиливают раздражение кожи и повышают риск появления пигментных пятен после пребывания на солнце. Петрушка, горчица и укроп содержат фототоксичные вещества, которые повышают чувствительность кожи к солнцу.